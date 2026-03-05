El horóscopo de mañana, viernes 6 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 6 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure tener más confianza en usted mismo y no dé cabida a la duda sobre su eficiencia profesional. Es posible que no encuentre en un amigo la capacidad de respuesta que precisa, pero la hallará en su entorno familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El entusiasmo en el trabajo no debe ser causa de que muestre prematuramente sus triunfos. Una racha de suerte le llegará como llovida del cielo, pero de todos modos procure no excederse en sus gastos. Habrá felicidad en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Muévase entre bastidores si quiere conseguir logros profesionales. Un acto social no resultará excesivamente brillante, aunque usted se encontrará como pez en el agua. Por la noche procure descansar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque un proyecto profesional parezca, en conjunto, muy prometedor tiene defectos que necesitará pulir. Si trata de valorar todas las cosas espirituales y materiales acaso se encuentre en un callejón sin salida.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo manténgase firme en sus convicciones y no haga caso de las opiniones de los demás, que podrían resultar erróneas. Su forma excesivamente rígida y poco flexible de enfocar los asuntos familiares acaso moleste a las personas de su intimidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La buena marcha de sus asuntos profesionales puede verse interferida por una ligera complicación. No permita que los demás estropeen lo que usted consiga. En el plano afectivo le sacará mayor partida a la vida si aprende a confiar más.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No consienta que su éxito en el trabajo le haga caer en conductas y actitudes poco convenientes. Su panorama general será excelente, pero acaso empiece a verse afectado por pequeñas cosas. Momento inmejorable para diversiones en familia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el trabajo saque a relucir todo su potencial creativo. No haga caso de informaciones que no resultarán ciertas. Las oportunidades para divertirse serán muchas, pero el dinero se le puede ir a manos llenas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En lo que se refiere a su trabajo confíe por completo en su instinto. No piense por ahora en un dilema económico. Aumente su energía y empuje y sáquele más provecho a la vida.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

A menos que procure autodisciplinarse y centrarse un poco más multitud de distracciones interferirán en su trabajo. Es posible que sus sospechas en lo referente a otras personas carezcan de fundamento.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque no halle la cooperación que precisa, sus avances profesionales serán hoy notables. Procure estar en contacto con personas a quienes no ve hace tiempo. Repartirá sus atenciones entre familiares y amigos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En su trabajo preste más atención de la habitual a detalles sin importancia. A menos que tenga conciencia de lo que, en su interior, le ocurre a un familiar muy íntimo es posible que se vea inmerso en una agria discusión. Redoble su atención si conduce por carretera. Pues hay riesgo de accidente.