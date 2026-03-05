Métodos rápidos para pelar ajos que usan muchos cocineros en casa

El ajo es uno de los condimentos que más utilizamos en nuestra gastronomía. Además de su especial sabor, a lo largo de la historia el ajo se ha usado principalmente por sus propiedades medicinales y beneficiosas para la salud.

El ajo contiene antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el alzhéimer y la demencia, así como mejora los niveles de colesterol, reduce la presión sanguínea, combate los resfriados...

Todo son puntos a favor hasta que debemos pelarlos. Luego descubrimos que pelar ajos con las manos, es un engorro. Por no hablar del olor que se queda impregnado en los dedos.

Por estas razones, y también para ahorrarnos tiempo, conocer varios trucos para pelar los ajos sin esfuerzo es de agradecer. Ahora, solo tendrás que ponerlos en práctica, al igual que hacen muchos cocineros y chefs en sus restaurantes y en su propia casa.

El bote de cristal

Un sencillo truco para evitar que las manos nos huelan todo el día y para ahorrar tiempo, es usar un simple bote de cristal, que sea bastante ancho, ya que tenemos que meter el ajo entero dentro. Cerramos bien la tapa y lo agitamos muy fuerte un minuto.

Tras ese tiempo veremos que los dientes de ajo se han soltado. Abrimos la tapa y retiramos la piel del ajo para meter los dientes otra vez en el bote y repetir el mismo proceso. Ahora solo tenemos que volver a cerrar el bote y agitar otro minuto con fuerza para que las cáscaras que recubren los dientes de ajo se desprendan. Vertemos los dientes encima de la mesa y vamos separando con los dedos las pocas pieles que siguen pegadas a los ajos. Ya los tenemos listos para cocinar.

Con un elemento puntiagudo

Otro truco para pelar ajos que se ha vuelto viral en Internet es el que ha explicado la diseñadora gráfica de juegos 3D, Valentina Lord. Con miles de comentarios y cientos de miles de 'me gusta' y retuits, el vídeo en el que muestra esta nueva técnica ha sorprendido a los usuarios.

Tan simple como eficaz. Se trata de coger una herramienta puntiaguda y pinchar cada diente mientras lo vamos sacando de su piel. Por los comentarios de algunos usuarios, se necesita agilidad en la técnica y algunos de ellos han asegurado que no les ha funcionado.

Sin embargo, el vídeo de X lo muestra como algo sencillo, por lo que no queda del todo claro si hay algún paso más que la diseñadora no nos cuenta.

Sea como sea, cada maestrillo tiene su librillo, así que se trata de conocer, probar y decidir qué truco te parece más sencillo a la hora de quitarte trabajo de encima.