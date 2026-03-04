Jesús Bastante: "El proceso de beatificación de Gaudí está muy avanzado, fue una de las últimas cosas que hizo el papa Francisco, una semana antes de morir"

Quienes dieron el título de arquitecto a Gaudí dijeron: "Hemos hecho un arquitecto que será un loco o un genio", lo que en el año en que se cumple el centenario de su muerte ha corroborado el autor de la novela 'El aprendiz de Gaudí', Jesús Bastante: "Fue un genio, con un punto de locura, y puede que también un santo como podremos comprobar en breve".

"El proceso de beatificación de Gaudí está muy avanzado, una de las últimas cosas que hizo el papa Francisco, una semana antes de morir, fue declarar 'Venerable' a Antoni Gaudi; y la Iglesia española tenía señalada en rojo la fecha del 10 de junio de 2026 –justo cien años después de su muerte– para su posible beatificación, y ese día el sucesor de Francisco, León XIV va a estar en Barcelona en la Sagrada Familia", ha dicho Bastante.

"No hay nada oficial todavía, porque para eso se necesita demostrar un milagro atribuido a la intercesión de Gaudí, pero se está en camino, y puede ser que en tres meses veamos a Gaudí como beato, además de como un genio", ha añadido el autor de la novela que, publicada por La Esfera de los Libros, ha presentado en Sevilla.

"Sobre Gaudí se ha escrito mucho como arquitecto, pero muy poco sobre quién pudo ser en la Barcelona en la que vivió y con las personas con las que se relacionó, como su sobrina Rosetta", personaje real sobre el que recae buena parte del protagonismo de la narración, que también es, ha advertido su autor, "una historia de amor".

Otro "personaje" de la obra es la propia Sagrada Familia, y Bastante cuenta en su novela "cómo se va construyendo, a la vez que la ciudad de Barcelona se va transformado a través de ella; la Sagrada Familia hace gracias a los donativos, o sea también fue posible gracias al amor de la gente que quiso verla construida; en este caso el amor y la belleza van juntos".

Un plano de piedra

La novela también es la historia de "la construcción de una ciudad nueva en mundo que se derrumba", ha señalado su autor, para añadir que en sus páginas "hay muchos misterios sin resolver", como sucede con la Sagrada Familia, de la que no quedaron planos y los pocos que había se quemaron en la Guerra Civil.

"La torre de San Bernabé, la única que acabó en vida, es como un plano de piedra, un modelo de las otras que se han ido haciendo, como la de Jesucristo, recién culminada", ha explicado, para añadir sobre su autor: "De Gaudí se ha hablado como del gran místico y como 'el arquitecto de Dios', pero durante gran parte de su vida fue otra cosa; Gaudí es un interrogante que no resuelve esta novela, tiene las trazas de un genio, y evidentemente lo es, y como todos los grandes genios crea algo que no existía, no se limita a hacer mejor otras cosas; en los últimos doscientos años nadie ha creado en la arquitectura como lo hizo él".

"La Sagrada Familia no tiene ni una línea recta, aunque las catedrales suelen ser muy normativas, con forma de cruz, con naves y muchas líneas rectas; el exterior es novedoso y en el interior cada columna es distinta a las otras, también los juegos de luces y de sonidos, se ha hablado poco del sonido pero es un templo que tiene unos ecos distintos en función de la época del año, y eso estaba previsto en los escritos de Gaudí".

"Gaudí fue un espíritu libre, algo infrecuente en su época, pero normal entre los grandes artistas del Renacimiento como Leonardo o Miguel Ángel", ha concluido el autor, para quien el arquitecto "pudo hacer lo que hizo porque era un genio y porque tuvo un mecenas, Eusebi Güell, marqués de Comillas, teniente de alcalde de Barcelona y grande de España, que le ofreció todo lo que necesitara para llevar adelante su obra".