El horóscopo de mañana, jueves 5 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 5 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día tranquilo y de poca actividad. Sin embargo, a medida que avance irá aumentando su tono vital. Las últimas horas resultarán muy productivas si se deja llevar de sus impulsos y las dedica al estudio de lo que le interesa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

A primeras horas de la mañana la nota dominante será la pereza, pero a medida que transcurra el día hará sin esfuerzo esas pequeñas tareas que tiene pendientes. A última hora una visita inesperada alegrará la velada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No discuta con un familiar por cosas que no tienen importancia. Respete otros puntos de vista y controle su impulsividad. Puede usted discrepar, pero no pierda los estribos. Sentimentalmente, no estará en su mejor momento.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su generoso espíritu le llevará a prestar ayuda a alguien que la necesita. El día será tranquilo y en su interior se sentirá en paz y satisfecho con usted mismo. Vida sentimental en cotas altas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La suerte estará de su parte. Hará nuevos amigos y lo pasará bien en compañía de otras personas. Si le ofrecen lotería o cualquier otra forma de juego de azar no la rechace.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un encuentro inesperado le obligará a cambiar todos sus planes, pero va a pasar un día espléndido. Sea espontáneo y ponga de manifiesto su sentido del humor. Sin embargo, por la noche no se sentirá tan contento como debiera.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Visitar a unos amigos le dará ocasión de conocer a otras personas con las que se sentirá plenamente identificado. Disfrutará de un constructivo y apasionante intercambio de ideas. La velada se anuncia tranquila y familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Planeará hacer mejoras importantes en su hogar. Día apacible, en el que reinarán la armonía y la buena comunicación. Encontrará algo que creía perdido. Clima afectivo inmejorable.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure dejar a un lado sus asuntos profesionales, que podrían dar al traste con un día que se presenta excelente. Vigile los gastos innecesarios, pero disfrute de la vida. Hoy tendrá buenas oportunidades para ello, especialmente con los amigos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Surgirá una oportunidad profesional de forma inesperada. Su nerviosismo matinal desaparecerá rápidamente. Se sentirá plenamente optimista en relación con sus posibilidades vitales.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su buen humor brillará por su ausencia al iniciarse el día, pero el buen sentido y el tacto de las personas que le rodean harán que pase un sábado estupendo, con la alegría como nota dominante. Su situación afectiva se irá normalizando.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrará personas que le serán de gran ayuda, probablemente en el terreno económico. Una excursión resultará accidentada, pero sin consecuencias graves. Por la noche reinará la apatía y solo le apetecerá descansar.