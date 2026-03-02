El horóscopo de mañana martes, 3 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana martes, 3 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si en el trabajo las cosas han ido muy despacio ahora empezarán a agilizarse y tomarán un ritmo muy satisfactorio para usted. En sus relaciones afectivas deje de preocuparse por lo que piensen los demás y actúe según su criterio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No será el mejor momento para hacer compartir sus opiniones a las personas de su entorno laboral. Sus ingresos mejorarán sensiblemente, lo que le permitirá hacer una compra que deseaba hace tiempo. No se muestre tan sensible al estado de ánimo de los demás.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure mantener un buen ritmo de trabajo y conseguirá el éxito que espera. Precisará mucha paciencia y un alto grado de comprensión para no perder los estribos con un pariente político. En el terreno sentimental las perspectivas son buenas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el plano económico se desenvolverá hoy como pez en el agua, por lo que posiblemente conseguirá solucionar su falta de liquidez. Procure no dar tanta importancia a cosas que no la tienen. En su hogar encontrará la tranquilidad que necesita.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el campo profesional le irá mejor si renuncia al protagonismo y trata de jugar un papel secundario. Relaciones sociales con buenas perspectivas. Intente controlar sus gastos o tendrá problemas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure no arriesgar juicios temerarios en su trabajo, que no le favorecerían. Su entusiasmo por un acto social se verá plenamente justificado. En el terreno familiar se acentuarán las discrepancias si persiste en su actitud.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si quiere avanzar profesionalmente siga la opinión general y déjese llevar por la corriente. Hoy hará algo importante por una persona querida. Un golpe de suerte mejorará su economía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las cosas irán muy despacio en el plano profesional, pero no se deje llevar por los nervios o haría exactamente lo contrario de lo que le conviene. Hoy tendrá algo que celebrar en el terreno sentimental, pero procure no tirar la casa por la ventana.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Luche sin desmayo por conseguir sus metas profesionales y verá con qué rapidez se acerca a sus objetivos. Ciertas corrientes subterráneas en el ámbito familiar podrían dar origen a una atmósfera de tensión. Por el contrario, el clima amistoso será inmejorable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá tiempo para trabajar y divertirse, pero no le conviene mezclar ambas cosas. Podría desencadenar una auténtica guerra en su hogar si se muestra irritable con sus familiares. Ojo con esa tendencia reciente a beber en demasía.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Conseguirá buenos avances profesionales, pero pese a ello se sentirá nervioso e inquieto. Procure olvidarse del trabajo una vez haya concluido su jornada y piense solo en distraerse. Su pareja será hoy la compañía perfecta.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy habrá muchas cosas positivas en su trabajo, que levantarán su moral. En un asunto familiar, analice a fondo sus circunstancias antes de emitir ningún juicio. En lo tocante a divertirse sus sentimientos serán contradictorios.