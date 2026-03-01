El horóscopo de mañana, lunes 2 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 2 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

A primera hora de la mañana puede sentirse confuso y sin saber que camino seguir en un tema profesional, pero poco a poco se disiparán sus dudas y pisará terreno firme. Las cuestiones sentimentales deberán tratarse con mucho tacto.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Alguna faceta de su trabajo podría ser motivo de frustración, aunque se compensará con resultados económicos. Tendrá muchas oportunidades de hacer vida social. Relaciones familiares buenas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su panorama profesional se verá afectado por tendencias contrapuestas. Le resultarán muy útil una conversación confidencial con un amigo. Quizás surja alguna desavenencia familiar. El énfasis estará hoy en su vida social y en el amor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el plano profesional olvídese de lo que no puede ser y capitalice las posibilidades que tiene a mano. La petición de un amigo puede ponerle en un aprieto. La velada la dedicará a asuntos privados, pero no olvide que le conviene tratar de descansar porque lo necesita.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se mostrará preocupado por una serie de asuntos profesionales pendientes, pero no será bueno presionar demasiado. Actúe con tranquilidad y sin precipitaciones. Una tranquila reunión con sus amigos será mejor que divertirse a tope.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el trabajo muestre moderación y mantenga la boca cerrada. Ya habrá ocasión más tarde de manifestar sus opiniones. Tendrá en mente hacer un cambio notable en su estilo de vida. No provoque a sus familiares si quiere acabar el día en paz.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hable con claridad en su trabajo si pretende evitar malas interpretaciones. Efectivamente tiene razón al preocuparse por los gastos excesivos, pero no pase a la tacañería. Las relaciones amistosas serán más satisfactorias que las familiares.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Mejorará su panorama económico, pero evite correr riesgos innecesarios. En sus relaciones afectivas se mostrará convincente en líneas generales, aunque acaso parezca un tanto orgulloso y presumido.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Utilice a fondo su potencial creativo. Hoy se verá alentado por la buena voluntad de los que le rodeen. En el plano familiar muéstrese más flexible y menos intolerante. Extreme su cuidado si conduce.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su capacidad de iniciativa le hará avanzar notoriamente en el terreno profesional, pero la falta de paciencia puede conducirle con facilidad a resultados que no desea. Un encuentro con alguien que le interesó sentimentalmente tiempo atrás cambiará sus perspectivas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque su volumen de trabajo aumentará podrá dar el toque final a un asunto muy importante para usted. Procure seguir la opinión de la mayoría en un tema familiar. La velada se anuncia tranquila y sosegada.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Se sentirá muy responsable en un tema profesional y hará muy bien no delegando en nadie. Acaso no esté de acuerdo con la posición de un familiar, pero por lo demás sus relaciones afectivas serán satisfactorias.