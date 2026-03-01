De padre a hijo: la saga de fontaneros que empezó a los 14 años y ahora denuncia el ‘hate’ en redes

Aún quedan en España negocios o profesiones que se transmiten de padres a hijos. Esta práctica, que se está perdiendo, ha llevado a Vicente Navarro y a su hijo José Navarro a dedicar toda su vida a la fontanería.

La familia Navarro ha acudido al pódcast realizado en el canal de Youtube @sectoroficiopodcast, para contar su historia. Provienen de Valencia y llevan ambos una vida entera dedicada a realizar trabajos de fontanería. Actualmente, Vicente Navarro, a sus 66 años ya está jubilado pero su hijo, de 39 años, continúa con la profesión, ejerciendo como autónomo.

"Ahora estoy jubilado, pero llevo desde los 14 años ejerciendo de fontanero. He trabajado 51 años. Empecé con el plomo y el hierro haciendo manillas y desagües", explica Vicente Navarro sobre sus inicios, a muy temprana edad. Empezó a trabajar porque un familiar suyo tenía una empresa de fontanería y, al ser joven, lo contrataron muy rápido.

Trabajo en verano

Su hijo también empezó desde joven. Comenta que cada año deseaba que llegara el verano para ir a trabajar con su padre. Al terminar la ESO, decidió empezar a trabajar como obrero, aunque lejos de su progenitor, porque chocaba demasiado con él. Tras un año allí, decidió volver a intentar trabajar con su padre y ahí empezó su experiencia en la fontanería.

José Navarro, aparte de ejercer de fontanero, también dedica una parte de su tiempo a las redes sociales. Sobre su experiencia en Facebook, comenta: "Subí un vídeo y tenía 45 comentarios. Todos eran de 'hate'. Todos malos. Hay gente que tiene mucho tiempo libre y al final los fichas. Hay perfiles que, en todos los vídeos que subes, siempre comentan y siempre dicen algo malo. En serio que me dan lástima".

Cerrados de mente

También critica la gente mayor del sector de la fontanería argumentando que le critican demasiado, y creen que su manera de trabajar es la única válida. Opina que son muy cerrados de mente y que no han evolucionado. Explica que su manera de trabajar es igual de correcta, ya que los tiempos cambian y hay mejores herramientas en la actualidad.

Termina destacando la importancia de recibir críticas siempre que sea entre profesionales: "Es mucho más fácil apoyarse entre profesionales porque, a veces, echas en falta eso. Nosotros ya hemos hablado prácticamente con todos los de nuestro sector. Siempre hay grupitos que tienen más buen rollo, pero suele ir por franjas de edad, sobre todo entre los 20 y 35 años. Necesitamos gente que haga mucho por el oficio y por significarlo". Añade también: "Pero al final, la mayor parte de la gente que te critica no es del oficio, y nos dañan en vez de ayudar".