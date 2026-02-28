Pablo Ojeda, nutricionista, revela cómo evitar los atracones de comida: "Date 10 minutos"

Pablo Ojeda llegó a pesar 138 kilos en una etapa de su vida en la que, ha confesado en más de una ocasión, tuvo un "descontrol total con la comida y adicción al juego". Ahora es especialista en aquella que sufrió, obesidad, pues es dietista y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, con máster en coaching nutricional y psiconeuroinmunología clínica. Ojeda, divulgador en varios medios de comunicación y en sus redes, ha compartido un sencillo truco para evitar los temidos atracones de comida.

Los atracones de comida son episodios en los que uno se ve impulsado a hacer grandes ingestas, aun no teniendo hambre, en un período muy corto; acompañado después de una intensa sensación de malestar al no haber sido capaz de controlar dicha situación. El nutricionista Ojeda, con más de 239 mil seguidores en Instagram, recomienda que "cuando te viene ese impulso de que quieres comer algo muy concreto, simplemente no te lo prohíbas, porque te vas a sentir mal".

El truco de los 10 minutos

La prohibición acabará no funcionando. Es por ello que Ojeda recomienda el truco de los 10 minutos. En vez de prohibirte hacer esa ingesta, "date 10 minutos para tomar la decisión", aconseja. "Y en esos 10 minutos haz algo físico".

"Ese 'necesito comer ya' muchas veces no es hambre, sino impulso (estrés, aburrimiento o costumbre) y suele durar 10-15 minutos", revela Ojeda. Es por ello que propone moverse durante unos 10 minutos: "Simplemente, sal a la terraza, date una ducha, lávate la cara..."

Una vez transcurridos los 10 minutos, puedes tomar la decisión de lo que quieres comer, para poder decidir con calma, una vez pasado ese primer arreón que nos impulsa a los atracones. "Oye, que tú quieres comer después, fantástico, no pasa nada, pero espérate esos 10 minutos, haz algo físico y después toma la decisión".

Si más tarde decides no comer, habrás superado ese arrebato. Si, por el contrario, decides comer igual, ya no será un simple impulso, será una elección.