Dos de los mejores cafés del mundo se pueden degustar en Barcelona: estas cafeterías entran en el ranking mundial

Las cafeterías de especialidad se han establecido con fuerza en Barcelona. En cada esquina se puede probar un café de gran calidad, con identidad propia y aromas específicos que en los últimos años se han puesto tan de moda.

La ciudad ha sido reconocida por la excelencia de sus cafés, ya que dos de sus cafeterías se encuentran entre las 100 mejores del mundo.

Pero hay más: dentro de ese ranking, la capital de Catalunya tiene una cafetería que está reconocida como la 16ª mejor de todo el mundo y encabeza el podio de los establecimientos españoles.

Ranking internacional

En el recién celebrado CoffeeFest Madrid 2026, se ha hecho pública la segunda edición de su clasificación mundial de las mejores cafeterías del planeta, el 'The World's 100 Best Coffe Shops'. Y ahí hay hasta 4 cafeterías españolas.

La mejor cafetería de España es Nomand Frutas Selectas, situada en el barrio de Poblenou de Barcelona, que ofrece cafés de especialidad. Ocupa la posición 16 de todo el mundo.

El local ofrece un espacio diseñado para celebrar el café de especialidad en su máxima expresión, según destacan los elaboradores de la clasificación.

Los granos de café en este establecimiento son seleccionados con cuidado y tostados en el momento. No solo hay café, sino también se reconocen los platos frescos y equilibrados que ofrecen en el espacio que ha sido rediseñado recientemente por Syke Maunsell y Jordi Veciana.

Poblenou es uno de los barrios de Barcelona donde se pueden encontrar más cafeterías de especialidad de la ciudad. Además de la galardonada, también destacan otras como Casa Taos o The Miners Coffee.

Segunda cafetería en el ranking

Barcelona tiene otro local de cafés en este ranking de las 100 mejores cafeterías del mundo.

Se trata de D·Origen Coffee Roasters Barcelona, situada en el barrio del Eixample. Ha entrado en el Top 100 por la calidad del producto, pero también destaca por encontrarse en la planta baja de la Casa Calvet, un edificio diseñado por Antoni Gaudí.

De esta, destacan su compromiso con la sostenibilidad y la circularidad de los materiales reciclados en la renovación. El local se asoció con una empresa de impresión 3D y creó los primeros muebles impresos en 3D del mundo utilizando botellas de plástico recicladas y el residuo orgánico que sale de los posos de café. Además, hay códigos QR por el local con vídeos del proceso de creación.

4 mejores cafeterías españolas

El segundo mejor resultado español lo ha conseguido Hola Coffee Lagasca, en Madrid, que ocupa el puesto 19.

Y la cuarta cafetería española es Kima Coffee, en Málaga, clasificada con el puesto 93.

Primer puesto

El primer puesto del ranking mundial lo ocupa Onyx Coffee Lab, un establecimiento que se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Rogers, Arkansas.

Está ubicada en un edifico histórico del centro de la ciudad y para la producción del café utilizan tecnología de última generación. Además, muestran todo el proceso de elaboración del café.

Dentro del local, también hay una panadería, una coctelería y un restaurante de degustación.