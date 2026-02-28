El horóscopo de mañana, domingo 1 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 1 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Estará tan ocupado con ciertos cambios hogareños que acaso descuide su vida social. Hoy disfrutará a tope de un excelente panorama sentimental. Olvídese de mezclar negocios con diversión, pero trate de cumplir con los compromisos contraidos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Saque provecho a esa urgente necesidad de dar rienda suelta a su creatividad. La llegada de un familiar, que viene de lejos, sufrirá demoras. Buenas relaciones afectivas. Por la noche lo pasará en grande, pero deberá llevar cuidado con la bebida, que podría jugarle una mala pasada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Anticípese a los demás y procure llevar la iniciativa. Dedíquese después a la vida familiar haciendo alarde en todo momento de la mayor consideración. Por la noche procure descansar y recuperar energías.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Evite mostrar actitudes críticas con las personas a quienes quiere. Se sentirá feliz con las buenas noticias que recibirá. Dedicar algún tiempo a poner en claro sus ideas será, ciertamente, muy positivo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el ambiente familiar se verá obligado a afrontar obligaciones fuera de lo normal. Se mostrará muy convincente a la hora de exponer sus ideas. Procure mantener el contacto con cierta persona y no deje que la relación se enfríe.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un objeto por el que tiene marcada predilección podría extraviarse si no pone la atención necesaria. En muchas ocasiones se expresará con total claridad, pero en una situación determinada no encontrará las palabras adecuadas. Por la noche se sentirá feliz en el seno familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy será un día en el que los acontecimientos le demostrarán que ciertas personas son mucho más enérgicas de lo que pensaba. Acaso esté valorando poco la capacidad de un familiar para enfrentarse a una determinada situación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Póngase en guardia contra derroches poco justificados. Buen ambiente familiar, aunque un niño puede mostrarse rebelde. Excelente ocasión para actuar conforme a sus deseos, en lo que será secundado por su pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un rumor podría resultar ciertamente alarmante, pero procure comprobar los hechos antes de preocuparse indebidamente. Cumplirá con sus obligaciones familiares sin problema alguno. Por la noche sea muy selectivo con la compañía que elija.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy no solo pensará con claridad y acertadamente, sino que tendrá la seguridad y la voluntad necesarias para conseguir lo que desea. En el terreno afectivo recuerde que todos los problemas pueden resolverse a través de una charla franca y sincera.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No debe ni preocuparse en exceso ni despreocuparse del todo. Mantenga, pues, una correcta perspectiva en relación a sus intereses económicos. En sus relaciones afectivas notará que es usted quién está al frente de la situación.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Buen momento para actividades creativas. Los viajes cortos se presentan con auspicios muy favorables. Por mucho que se empeñe no conseguirá la cooperación que busca, sobre todo en el ambiente familiar.