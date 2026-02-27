Punch se enfada con sus cuidadores: lucha por recuperar su peluche | Vídeo

Punch es un pequeño mono que pertenece a la especie del macaco japonés, también conocida como macaco de la cara roja, cuyo nombre científico es Macaca fuscat.

Es el primate, sin tener en cuenta a los humanos, que vive más al norte, por lo que se adapta a climas fríos. Se suele encontrar en los bosques y montañas de las islas japonesas.

Su otra madre

Este bebé mono se ha hecho viral, en redes sociales en las últimas semanas debido a la relación que mantiene con su peluche en forma de orangután.

Este macaco fue rechazado por su madre a los seis meses de nacer, puesto que hasta cumplir el medio año había sido cuidado exclusivamente por los trabajadores del Zoológico de la ciudad de Ichikawa (Japón), donde ambos se encuentran.

Por ello, Punch lleva consigo a su peluche de forma constante dentro del recinto, en el que ha encontrado al sustituto perfecto de una figura maternal.

Cada vez que el pequeño macaco era rechazado o regañado por algunos miembros de su manada se ha demostrado el gran apego que le tiene a su juguete.

Un compañero más nuevo

'Straits Times', un diario singapurés de habla inglesa, ha publicado un vídeo donde los cuidadores han intentado cambiar el peluche de Punch por otro igual, pero más nuevo.

En las imágenes se ve cómo este gesto ha generado en el pequeño mono un rechazo instantáneo del nuevo orangután, queriéndose quedar con el suyo original.

Punch ha intentado trepar por las piernas del trabajador, que estaba saliendo por una portezuela del recinto, intentando alcanzar su juguete. Sin embargo, sus intentos han sido en vano.