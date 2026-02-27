El horóscopo de mañana, sábado 28 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 28 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La competencia en el trabajo será hoy extremadamente dura. Discúlpese por un pequeño tropiezo con un compañero. En lo sentimental huya de jugueteos, pero trate de que su relación no pierda atractivo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Seguirá trabajando en un proyecto profesional. Procure evitar conflictos con sus compañeros de trabajo. Relaciones afectivas variopintas. Lo pasará bien en casa tras recorrer muchos sitios en busca de diversión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Jornada apacible, sin sobresaltos, en la que conseguirá poner al día su trabajo. En sus relaciones afectivas resultará decisiva la forma que tenga de expresar sus sentimientos. Se pondrá al alcance de su mano el obtener algo que desea hace tiempo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se deje tentar por inversiones económicas poco claras. Dé prioridad a la familia sobre cualquier otro tema y trate de vencer esa propensión suya a dar de lado ciertas obligaciones pendientes.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una serie de imprevistos encadenados pueden convertir su trabajo en un auténtico caos, pero si no pierde la calma podrá superarlo. Aunque en sus relaciones personales todo irá viento en popa podría perder los estribos con un niño.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ligero disgusto en su trabajo, que se olvidará de inmediato. Su sexto sentido le será muy útil en cuestiones económicas. Manténgase a la expectativa con un amigo. En el seno familiar habrá buena comunicación y entendimiento.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acaso avance un poco en un proyecto profesional, pero su interés primordial estará centrado en temas personales. Si va de compras adquirirá algo que llamará poderosamente su atención. Relaciones afectivas tranquilas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su trayectoria profesional va por buen camino, pero tardará un poco en darle fruto. Hará gastos muy pequeños, que acaso sean innecesarios. Otras personas intentarán obligarle a cometer ligeras extravagancias, pero no les haga caso y siga su propio criterio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día empezará y acabará con aires de desafío, tanto en el trabajo como en lo sentimental. Es posible que deba atender una factura no prevista. ¡Tenga mucho cuidado con los catarros!

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo le resultará gratificante, tanto en lo moral como en lo económico. Algo que viene del pasado aflorará hoy a la superficie. La noche será tranquila y muy agradable.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Por fin se solucionará un problema del trabajo, pero habrá otras muchas cosas pendientes que deberá resolver. Revolviendo entre trastos viejos encontrará algo que le hará mucha ilusión. Por la noche el clima familiar respirará tranquilidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque haya tomado ya su decisión en un tema profesional habrá presiones de todo tipo para que la cambie. Hará planes referentes a su familia y a su futura seguridad. Por la noche no sea tan exigente con usted mismo.