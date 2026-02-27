Calles desconocidas
Vive desde hace 23 años en una calle que no existe: cuando se incendió su casa, los bomberos "tardaron más de lo normal en llegar"
Un hombre explica que su vivienda "solo exite para Hacienda"
Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
En España es inusual ver calles sin nombre, sobre todo, en núcleos urbanos consolidados. La mayoría de ellas están identificadas con placas en cada esquina y figuran en los registros oficiales de los ayuntamientos.
No obstante, hay algunas en zonas rurales o de reciente creación que carecen de nomenclatura oficial; algo que supone un problema para sus residentes.
Este es el caso de Pepe, un hombre que lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre en Almadraba de Monteleva (Almería).
La correspondencia, al bar
En una entrevista concedida al programa 'Y ahora Sonsoles'de Antena 3, confesó que el hecho de vivir en una calle sin nombre le había afectado en muchos aspectos cotidianos, como recibir el correo.
La correspondencia le llega al bar más cercano: "Allí llega la mujer del correo con mi carta y me la da en el bar. Cuando solicito un paquete, igual tiene que llegar al bar, pero hay un problema que tengo añadido: cuando el bar se va de vacaciones, me quedo incomunicado totalmente".
Un riesgo en situaciones de emergencia
Pero realmente "el problema es cuando hay una emergencia”: recientemente, su casa se incendió y los bomberos "tardaron más de lo normal en llegar", porque no podían encontrar la ubicación exacta de su vivienda. Al final, se les tuvo que indicar la calle más cercana y guiarles desde allí.
En 2025, tramitó su certificado digital para solicitar al Ayuntamiento que pusiera un nombre a su calle. El concejal de Cultura de Almadraba de Monteleva respondió a su solicitud, explicando que se haría un pleno municipal para aprobar el nombramiento de la calle.
A pesar de ello, Pepe, a día de hoy, sigue sin poder ubicar su calle en el mapa. "Solo existe para Hacienda", confiesa.
Dificultad en las gestiones burocráticas
El caso de Pepe pone de manifiesto la dificultad de las gestiones burocráticas existente en el país. La rigidez, el excesivo papeleo y la inercia administrativa son aspectos que retrasan la toma de simples decisiones, como el nombramiento de una calle.
En ese sentido, las administraciones públicas tienen la obligación de asignar nombres y numeración a todas las vías públicas por seguridad.
Según el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la nominación de las calles y de la identificación de edificios y viviendas de Almería ciudad, al que pertenece Almadraba, "cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento".
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua