Vive desde hace 23 años en una calle que no existe: cuando se incendió su casa, los bomberos "tardaron más de lo normal en llegar"

En España es inusual ver calles sin nombre, sobre todo, en núcleos urbanos consolidados. La mayoría de ellas están identificadas con placas en cada esquina y figuran en los registros oficiales de los ayuntamientos.

No obstante, hay algunas en zonas rurales o de reciente creación que carecen de nomenclatura oficial; algo que supone un problema para sus residentes.

Este es el caso de Pepe, un hombre que lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre en Almadraba de Monteleva (Almería).

La correspondencia, al bar

En una entrevista concedida al programa 'Y ahora Sonsoles'de Antena 3, confesó que el hecho de vivir en una calle sin nombre le había afectado en muchos aspectos cotidianos, como recibir el correo.

La correspondencia le llega al bar más cercano: "Allí llega la mujer del correo con mi carta y me la da en el bar. Cuando solicito un paquete, igual tiene que llegar al bar, pero hay un problema que tengo añadido: cuando el bar se va de vacaciones, me quedo incomunicado totalmente".

Un riesgo en situaciones de emergencia

Pero realmente "el problema es cuando hay una emergencia”: recientemente, su casa se incendió y los bomberos "tardaron más de lo normal en llegar", porque no podían encontrar la ubicación exacta de su vivienda. Al final, se les tuvo que indicar la calle más cercana y guiarles desde allí.

En 2025, tramitó su certificado digital para solicitar al Ayuntamiento que pusiera un nombre a su calle. El concejal de Cultura de Almadraba de Monteleva respondió a su solicitud, explicando que se haría un pleno municipal para aprobar el nombramiento de la calle.

A pesar de ello, Pepe, a día de hoy, sigue sin poder ubicar su calle en el mapa. "Solo existe para Hacienda", confiesa.

Dificultad en las gestiones burocráticas

El caso de Pepe pone de manifiesto la dificultad de las gestiones burocráticas existente en el país. La rigidez, el excesivo papeleo y la inercia administrativa son aspectos que retrasan la toma de simples decisiones, como el nombramiento de una calle.

En ese sentido, las administraciones públicas tienen la obligación de asignar nombres y numeración a todas las vías públicas por seguridad.

Según el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la nominación de las calles y de la identificación de edificios y viviendas de Almería ciudad, al que pertenece Almadraba, "cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento".