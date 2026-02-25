El profesor que convierte los sinónimos y antónimos en canciones conquista TikTok

Lola Índigo, el equipo de la Real Federación Española de Rugby y varios clubs de fútbol profesional... muchos son los famosos que se están enganchado a las pegadizas canciones que un profesor de primaria publica en la red social.

Guille, un maestro que da clase a niños de un colegio situado en el distrito de Barajas (Madrid), ha encontrado la forma de enseñar ortografía a través de la música

Se ha hecho viral al subir vídeos a TikTok sobre las canciones que interpreta para sus alumnos. De esta forma, no solo ha captado la atención de los niños, sino de todo el público de la conocida red social, que no pueden sacarse de la cabeza sus nuevas canciones.

Sin embargo, el legado musical de Guille no se remonta a dos tonadillas: ya se habían viralizado otras canciones educativas suyas años atrás.

Antonio, antónimo

La melodía pegadiza que ha revuelto las redes, y que a mediados de febrero cuenta con más de 2 millones de reproducciones entre los diferentes vídeos, se basa en enseñar la definición de 'Antónimo', relacionando el concepto con el nombre de 'Antonio', con la intención de que la semejanza entre estas dos palabras pueda ayudar a los más pequeños a recordarlo.

Además, durante la canción va dando ejemplos con los que deja claro el significado de la palabra, y los niños son los encargados de ir completando los antónimos.

Todos los usuarios de TikTok que han visto el vídeo aseguran en los comentarios que las canciones son tan pegadizas que siguen con ella en la cabeza. Es el caso, por ejemplo, de la cantante Lola Índigo, que ha comentado y ha utilizado el audio en uno de sus vídeos.

Igual que las cuenta de la Real Federación Española de Rugby y algunas de fútbol -como la del Club Atlético Osasuna- o de baloncesto -como la de Baskonia-. Todo ello ha ayudado a que la canción sea aún más viral.

Simón, sinónimo

De igual forma que los alumnos de Guille han aprendido los antónimos con una tonadilla, ha pasado con los sinónimos, la otra canción que se ha hecho viral dada la fama de la primera. En esta ocasión, el nombre similar que ha elegido para relacionar los conceptos es 'Simón'.

Los usuarios de la red social están ahora esperando los próximos temas de Guille e, incluso, en muchos de los comentarios de los vídeos ya dan algunas ideas de cuáles deberían ser sus siguientes éxitos.