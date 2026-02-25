El horóscopo de mañana, jueves 26 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 26 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Recibirá algunas confidencias profesionales. Un amigo es probable que no le preste la ayuda que espera. Su vida social aparece brillante, dándole la oportunidad de hacer nuevas amistades.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Deberá revisar sus puntos de vista en asuntos profesionales. Participar en actividades de grupo resultará muy gratificante. Sorprenda a unos amigos que viven lejos anunciándoles su visita. Por la noche se sentirá más animado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ni siquiera el más extremado cuidado podrá evitar algún conflicto familiar. Procure no tomarse en serio todo lo que oiga. Haga planes para pasar el día fuera de casa. Amistad y amor combinarán a las mil maravillas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Surgirá un problema profesional, pero la solución llegará con rapidez y sin dificultades. Buen día para practicar algún deporte, aunque sea en solitario. Rasgo sobresaliente será su sentido de independencia. Cuidado con los catarros..

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Recibirá importantes llamadas telefónicas, pero huya de comprometerse en cuestiones económicas. No sea tan impaciente y trate de no atosigar a los demás. Un amigo no se mostrará digno de su confianza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trate de refrenar una cierta brusquedad matinal, que podría crearle problemas. Recibirá un mensaje con notable retraso. Día inmejorable para tomar decisiones económicas. Habrá armonía en el ámbito familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás surja una discusión en el plano afectivo, pero sin consecuencias. Relaciones afectivas gratas. Hoy será un día perfecto para divertirse, amar y ser feliz. Por la noche la palabra clave será “moderación”

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las actividades entre amigos presentan hoy buenos auspicios. No trate de poner de manifiesto su ingenio en el terreno sentimental. Por la noche procure no abusar de su suerte.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aún cuando los demás no los compartan sus objetivos y opiniones serán acertados. Tenga mucho cuidado porque ciertas críticas inesperadas podrían apartarle del camino que se había trazado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No se deje engañar por la propuesta un tanto absurda de un conocido. Esta noche será un excelente momento para hacer vida social. Vigile el terreno que pisa en cuestiones económicas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure tener un gran tacto cuando hable con otras personas y no haga observaciones improcedentes. No es momento apropiado para estar solo, sino para rodearse de sus mejores amigos. Su vida sentimental será un camino de rosas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Despreocúpese un tanto de los asuntos profesionales y dedique el día a hacer solo aquello que le apetezca. Si usted y su pareja deciden salirse de la rutina vivirán juntos emocionantes experiencias. Sin embargo, hay posibilidades ciertas de discusión.