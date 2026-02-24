El horóscopo de mañana, miércoles 25 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 25 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su capacidad de juicio se verá comprometida hoy por su excesivo temperamento. Ni se sobrevalore ni se tenga en menos de lo que vale. Por la noche escapará a la melancolía si sale con sus amigos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure emplear de forma constructiva su tiempo y vigile esa tendencia al escapismo si quiere evitar una situación difícil en su trabajo. Ojo con la bebida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es posible que hoy deba asumir responsabilidades adicionales. No permita que el recuerdo de un pequeño contratiempo le impida seguir adelante. Por la noche trate de no herir los sentimientos de alguien que le importa de verdad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se desanime y siga trabajando en ese proyecto que puede representar tanto. Conseguir un préstamo quizás resulte más difícil de lo que piensa. Le convendría practicar algún deporte porque su condición física deja algo que desear.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo es más que probable un tempestuoso cambio de ideas, seguido de una fase de tranquilidad. Hará bien si dedica algún tiempo a sus intereses y aficiones. La velada se presenta inmejorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Posibilidades muy marcadas de que mejoren sus perspectivas profesionales y económicas. Sin embargo, el dinero puede ser causa de fricción con un familiar. Si siguen sus impulsos usted y su pareja pasarán una velada inolvidable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No estaría de más que hoy pusiese al día su trabajo. Tarde y noche se anuncian inmejorables para el amor y la amistad. Muestre su agradecimiento a los amigos con cuya lealtad pueda contar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La falta de confianza en usted mismo será lo único que pueda hacerle retroceder en su trabajo. Hablar en privado sobre temas económicos acaso de buenos resultados. Si quiere pasar una velada agradable sálgase de la rutina.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo necesitará mucho tacto para tratar con quienes ocupan posiciones de mando. El descuido o la inconsciencia podrían resultarle muy perjudiciales. Por la noche lo pasará mejor si planea una velada familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el terreno profesional deberá armarse de paciencia y estar prevenido contra consejos equivocados. Su habilidad en la vida social le ayudará profesionalmente, pero en sus relaciones afectivas habrá reacciones imprevisibles.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno profesional alguien se está moviendo mucho en su favor, pero hay otros que tratan de desalentarle. En lo sentimental estará mucho más unido a la persona que de verdad le interesa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No permita que las distracciones interfieran con el trabajo que debe hacer. Día emocionante, tanto en las diversiones como en lo sentimental. Hoy no tendrá razón ni momento alguno para sentirse aburrido.