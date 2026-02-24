600 euros de multa por cenar en la calle: "Nos pidieron que desmontáramos las mesas y acabamos cenando de pie"

No era la primera vez ni fue la última que los vecinos de la calle Esperanza de Torrero, en Zaragoza, plantaron sus mesas y sus sillas en la calle para disfrutar de una cena a la fresca en el marco de las fiestas de su barrio. Sin embargo, en el año 2023, algo fue diferente. Y es que en el transcurso del pequeño banquete apareció la Policía Local. "Creíamos que venían a comprobar que estaba todo bien", explica ahora Ángel Martín, casi tres años después. "Pero no. Nos pidieron la documentación y resulta que no valía con la comunicación que habíamos presentado, así que nos pidieron que desmontáramos las mesas y acabamos cenando de pie entre la calle y los garajes", recuerda.

Hasta ahí la historia de una cena frustrada por la burocracia y el excesivo celo en la aplicación normativa, si bien los vecinos insisten en que el trato de los agentes que se personaron fue más que correcto. Y es que recuerden que esta cena ya se había celebrado antes y tuvo lugar durante las fiestas del barrio. Sin embargo, la historia tiene más intríngulis. Al año, con la llegada de las fiestas del barrio en junio de 2024, los vecinos de esta calle de Torrero volvieron a plantar sus mesas de camping para cenar al aire libre. Entonces nadie les dijo nada y pudieron tomarse hasta el postre. Pero un mes después, Martín recibió una carta: era una multa de 601 euros por la cena organizada en 2023. Según los funcionarios, estos vecinos habían cometido una "infracción administrativa grave" con base en la ley de Espectáculos Públicos 11/2005 "entendiendo que la actividad realizada no se encontraba amparada por autorización municipal".

Y esto, reconoce Martín, es cierto, aunque en su momento no lo supiera. Y aunque el desconocimiento de la ley no evita tener que cumplirla, en el suceder de los hechos se demuestra que estos vecinos infractores no tenían ninguna intención de causar ningún perjuicio. "En 2023 volvimos a cenar en la calle por primera vez desde 2019. En 2020, 2021 y 2022, primero por la pandemia y después por unas obras, no pudimos. Y no nos acordamos de avisar con tiempo a la comisión para que lo incluyera en el programa de fiestas del barrio. En ocasiones anteriores habían sido ellos quienes habían tramitado los permisos", rememora.

Comunicación a través del registro

Para salvar este olvido, Martín presentó en el registro general del ayuntamiento una comunicación en la que informaba de sus intenciones. "En el ámbito de la celebración del 50 aniversario de la asociación vecinal de Venecia y coincidiendo con las fiestas del barrio de Torrero, I@s vecin@s de la calle Esperanza hemos convocado una cena en la calle con invitación extensiva a más vecin@s (hasta completar aforo ;-)", decía el texto, sellado el 5 de junio, cinco días antes de la celebración de la cena.

Una cena que ellos mismos habían procurado que no molestara a nadie puesto que se trata de una vía "señalizada como uso exclusivo para acceso a fincas y urgencias", es decir, que solo utilizan los propios vecinos de esa calle, que son los mismos que fueron multados por cenar en la calle. Al parecer, se molestaban a ellos mismos y no lo sabían.

Los vecinos, pensando que lo habían hecho bien y que bastaba con la comunicación a través del registro, procedieron como de costumbre, como ya habían hecho en tantas ocasiones hasta que la policía los interrumpió, sin imaginarse entonces que a lo que se gastaron para cenar aquella noche iban a tener sumar 601 euros de multa. "Nos salió a 50 euros por familia", dice ahora. "Fue todo un cúmulo de casualidades", lamenta.

ZeC pide a la alcaldesa que recapacite

Los vecinos recurrieron e incluso la junta de distrito debatió y aprobó una moción para solicitar al consistorio que retirara la sanción. Pero de poco les sirvieron sus alegaciones, puesto que no les quitaron la multa. Es más, a pesar de haber recibido solo una comunicación, a Ángel Martín le cobraron un 10% más por pagar fuera de plazo. "No quise discutir, pagué y ya", lamenta.

Noticias relacionadas

Este caso ha causado ahora un profundo malestar en el barrio y ha planteado un debate sobre el uso y el disfrute del espacio público. Este lunes, desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez -quien ejerce también de presidente de la junta de distrito de Torrero- pidió a la alcaldesa que "recapacite" y que 'indulte' a estos vecinos. "En fin, si se nos trata como si la calle fuera, por ejemplo, Fray Julián Garcés, no digo que ensanchen las aceras, pero no estaría mal que se pasen más a menudo a limpiarla", reflexionaba este vecino en un escrito cuando recibió la multa.