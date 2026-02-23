Últimas noticias de Punch, el mono más viral: su primer abrazo tras el rechazo de su madre y la manada | Vídeo

El mono Punch (bautizado originalmente como Panchi-kun) ha provocado en millones de usuarios de las redes sociales, un gran revuelo, cuando se supo que su madre lo había abandonado al nacer en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón.

El pequeño macaco estuvo semanas cargando con un peluche, que se ha agotado en Ikea, que le había dado el propio zoológico, como único consuelo y compañía en el recinto.

Sin embargo, el bebé mono ha conseguido, tras semanas de insistencia, la primera validación por parte de su manada, que también lo había rechazado en un principio.

El primer paso de la aceptación

Esto ha ocurrido este pasado día 20, cuando un mono adulto llamado Onsing lo ha abrazado, según el vídeo que se ha hecho viral en X. En las imágenes, se puede ver cómo el pequeño Punch se acurruca en los brazos del adulto durante unos largos segundos, casi un minuto entero.

Los usuarios no han tardado en reaccionar con mensajes de esperanza, empatía y alegría hacia el mono, que parece que está siendo finalmente aceptado.

Un inicio complicado

La historia se remonta en enero, cuando tras seis meses de ser criado exclusivamente por los cuidadores del zoológico, este fue reintroducido en el hábitat de su manada.

A pesar de los intentos de Punch de acercarse a los suyos, este fue rechazado en todas las ocasiones e incluso alguna vez fue intimidado y regañado. El caso más serio y viral se produjo el pasado día 19, cuando el pequeño macaco intentó relacionarse con otros monos jóvenes y estos tomaron distancias con él. A los pocos minutos, un mono adulto se acercó a él y lo arrastró por el recinto. Punch consiguió escapar y se refugió en su único apoyo: el peluche orangután.

Se cree que el macaco que lo arrastró fue la madre del mono joven con el que Punch había intentado comunicarse. La adulta interpretó que su hijo había sido molestado por el pequeño mono y decidió defenderle.

Aún hay esperanzas

El zoológico hizo entonces un comunicado oficial en sus redes sociales donde dice que “Punch ha sido reprendido en varias ocasiones por otros miembros del grupo, pero no hay ningún mono que intente atacarlo seriamente”.

La dirección del centro asegura que, “aunque Punch es reprendido, también muestra fortaleza mental, al recuperarse con rapidez”. Y esa fortaleza mental del bebé mono ha dado sus frutos, ya que el abrazo de Onsing puede ser el comienzo de una historia con final feliz.