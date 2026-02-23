Quedar con amigos para limpiar la casa y no para cenar: la costumbre sueca que sorprende al mundo

En España, la limpieza siempre se ha visto como una tarea rutinaria pesada y poco agradable. Sin embargo, otros países le dan un enfoque totalmente distinto. Para ello, no hace falta irnos muy lejos, ya que en Suecia la limpieza se asocia a la comunidad y la espiritualidad.

Un método un tanto peculiar

Susanna Heiskanen, experta en bienestar escandinavo que vive en Australia y que se hizo conocida por su blog Nordic Mom y sus libros sobre minimalismo y consumo responsable, explica que los suecos se basan en el método 'Städdag', que literalmente significa “día de limpieza”. Cada sábado, los vecinos se reúnen para cuidar las áreas comunes del edificio y también, de forma más concreta, con la familia para limpiar a fondo sus casas particulares.

Es evidente que el objetivo principal es dejarlo todo ordenado y pulcro, pero este método esconde otras intenciones: Heiskanen afirma que se trata de crear un entorno armónico entre los vecinos, una forma de socializar que los haga sentir bien.

Esta práctica tan sencilla, como es limpiar, refleja la importancia del bienestar colectivo y refuerza la responsabilidad, la convivencia y los vínculos sociales y familiares.

A nivel aún más general, las asociaciones y cooperativas de vivienda organizan dos 'Städdag' al año, uno en primavera y el otro en otoño, coincidiendo con el cambio de estación. Estos eventos se comunican a través de carteles en los portales y correos electrónicos. Si algún vecino no puede asistir, deberá pagar una cuota para asumir los gastos de limpieza comunitaria.

Limpieza de casa y de mente

Las actividades de este método no se limitan solo a la limpieza; también puede ser redecorar los pasillos o pintar una valla común. En casa propia, las familias pueden organizar el reciclaje, donar lo que ya no se usa o sustituir algunos productos por otros de más sostenibles.

Esta rutina termina con un ‘fika’, una tradicional pausa de café y dulces para celebrar el descanso merecido y disfrutar del nuevo espacio limpio.

Nuevas formas de crear vínculos

Heiskanen asegura que el método 'Städdag' tiene beneficios muy positivos en las personas: reduce el estrés y la carga mental, fomenta la cooperación, mantiene la constancia semanal para evitar maratones de limpieza y refuerza el bienestar emocional.

Llevar este método -organizar un día a la semana para una limpieza colectiva con familia, vecinos e incluso amigos- a otros países podría no ser tan difícil y sería positivo, ya que el 'Städdag' demuestra que limpiar también es una forma de socializar.