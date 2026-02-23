Método Städdag
Quedar con amigos para limpiar la casa y no para cenar: la costumbre sueca que sorprende al mundo
La experta en bienestar Susanna Heiskanen asegura que esta tradición escandinava, que se usa como excusa para socializar, aporta múltiples beneficios
Las zonas de casa que no limpias nunca y con las que deberías tener un cuidado especial
Se acabó los platos apilados en la cocina: este truco japonés es ideal para ganar más espacio y orden
En España, la limpieza siempre se ha visto como una tarea rutinaria pesada y poco agradable. Sin embargo, otros países le dan un enfoque totalmente distinto. Para ello, no hace falta irnos muy lejos, ya que en Suecia la limpieza se asocia a la comunidad y la espiritualidad.
Un método un tanto peculiar
Susanna Heiskanen, experta en bienestar escandinavo que vive en Australia y que se hizo conocida por su blog Nordic Mom y sus libros sobre minimalismo y consumo responsable, explica que los suecos se basan en el método 'Städdag', que literalmente significa “día de limpieza”. Cada sábado, los vecinos se reúnen para cuidar las áreas comunes del edificio y también, de forma más concreta, con la familia para limpiar a fondo sus casas particulares.
Es evidente que el objetivo principal es dejarlo todo ordenado y pulcro, pero este método esconde otras intenciones: Heiskanen afirma que se trata de crear un entorno armónico entre los vecinos, una forma de socializar que los haga sentir bien.
Esta práctica tan sencilla, como es limpiar, refleja la importancia del bienestar colectivo y refuerza la responsabilidad, la convivencia y los vínculos sociales y familiares.
A nivel aún más general, las asociaciones y cooperativas de vivienda organizan dos 'Städdag' al año, uno en primavera y el otro en otoño, coincidiendo con el cambio de estación. Estos eventos se comunican a través de carteles en los portales y correos electrónicos. Si algún vecino no puede asistir, deberá pagar una cuota para asumir los gastos de limpieza comunitaria.
Limpieza de casa y de mente
Las actividades de este método no se limitan solo a la limpieza; también puede ser redecorar los pasillos o pintar una valla común. En casa propia, las familias pueden organizar el reciclaje, donar lo que ya no se usa o sustituir algunos productos por otros de más sostenibles.
Esta rutina termina con un ‘fika’, una tradicional pausa de café y dulces para celebrar el descanso merecido y disfrutar del nuevo espacio limpio.
Nuevas formas de crear vínculos
Heiskanen asegura que el método 'Städdag' tiene beneficios muy positivos en las personas: reduce el estrés y la carga mental, fomenta la cooperación, mantiene la constancia semanal para evitar maratones de limpieza y refuerza el bienestar emocional.
Llevar este método -organizar un día a la semana para una limpieza colectiva con familia, vecinos e incluso amigos- a otros países podría no ser tan difícil y sería positivo, ya que el 'Städdag' demuestra que limpiar también es una forma de socializar.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa: “Mi nivel de ingresos ha bajado”
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida