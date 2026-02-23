El horóscopo de mañana, martes 24 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 24 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus ambiciones siguen vivas, pero acaso suponga hoy más esfuerzo del habitual llevar a cabo su cometido. Amistad y amor se presentan bajo las mejores perspectivas. Si no cumple con sus obligaciones familiares no se sentirá contento con usted mismo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Se adivina cierta tendencia a discutir con sus asesores. No permita que los problemas de su trabajo interfieran en la armonía de sus relaciones amistosas. Preste atención a los detalles familiares.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es posible que le resulte difícil tomar decisiones. Una actitud extremadamente variable podría causar problemas en el terreno profesional. Una invitación para el fin de semana podría deberse a motivos ocultos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día muy conflictivo en lo económico y en el que su buen juicio brillará por su ausencia, pudiendo conducirle a situaciones difíciles. Buen momento para diversiones hogareñas, pero en lo sentimental pueden hacer su aparición los celos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure mostrarse cooperador en su trabajo y no desprecie la ayuda que otras personas puedan mostrarle. Habrá conatos de fricción en su vida afectiva, pero si se decide a pronunciar las palabras de cariño necesarias limará cualquier aspereza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy podría encontrarse un tanto nervioso e incapaz de centrarse en su trabajo. No se exija demasiado y ponga más énfasis en la buena voluntad que en la eficiencia. Procure no regañar por naderías a las personas de su intimidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Se esforzará poco en cumplir sus obligaciones profesionales, por lo que los resultados distarán mucho de colmar sus objetivos. En su vida familiar tendrá que pensar menos en usted y más en los otros para evitar que pequeñas diferencias se hagan mayores por la noche.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su impaciencia podría causarle hoy verdaderos problemas en el ámbito profesional. No confíe en absoluto en su instinto y dedique a su trabajo el tiempo y el esfuerzo que precisan. Estado de ánimo desapacible que dificultará sus relaciones con los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que alguien le llame la atención en su trabajo, lo que podría redundar en su propio beneficio. Procure escuchar cuanto los demás tengan que decirle. Hoy lo pasará bien, pero los gastos podrían írsele de las manos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus intereses profesionales estarán marcados por el hecho de saber decir lo que debe en el momento justo. Si va de compras deje las tarjetas de crédito en su casa o con toda seguridad gastará mucho más de lo que debe.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Siga siendo individualista en su trabajo y confíe solo en su propia capacidad para llevar a cabo su labor. En su vida social lo pasará bien, en un incisivo toma y daca entre sus amigos y usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que alguien le haga sentirse nervioso en el trabajo, pero no por ello es necesario discutir. No conseguirá la tranquilidad y la paz que anda buscando si pierde los estribos con un amigo. Procure eliminar la tensión.