El horóscopo de mañana, lunes 23 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un proyecto creativo seguirá avanzando, aunque existe un problema para el cual debería buscar asesoramiento adecuado. El afecto estará presente en su vida emocional. En sus relaciones sociales procure alejarse de gentes vacías y poco sinceras.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque todas las piezas de del rompecabezas profesional encajarán en su lugar puede haber cambios de última hora. Por la noche la compañía de sus amigos le resultará beneficiosa y, además, conseguirá divertirse.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure poner toda la atención posible en su trabajo, pues hay detalles que de pasar inadvertidos podrían tener gran trascendencia en el futuro. Por la noche la respuesta debe ser no a una petición que podría costarle mucho dinero.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aportará eficiencia y sentido común a su trabajo, pero sepa que deberá apretar el acelerador a fondo si quiere obtener los resultados que pretende. Esta noche su capacidad de relación se basará sobre todo en su intuición.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy se producirán importantes avances profesionales y económicos, pero trate de que no sean causa de animadversión por parte de algunos compañeros. La suerte le acompañará si compra o vende inmuebles.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy rebosará usted energía, lo que le llevará a acometer nuevos proyectos profesionales con el peligro de intentar abarcar más de lo que puede. Es posible que alguien le pida un favor muy especial o que existan obligaciones de cierto tipo en el ambiente familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día de indecisiones y rivalidades en el trabajo, en el que no le conviene en modo alguno comprometerse en cuestiones económicas. Compasión y comprensión serán totalmente necesarias en una situación familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su gran sentido comercial hará que sea el único en que otras personas pueden confiar para analizar hechos y números. Buenos rumbos para su vida sentimental y afectiva, aunque puede surgir una fricción con un familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo las cosas no serán ni tan fáciles ni tan complicadas como pudieran parecer. Si va de compras adquiera lo necesario y no cosas de capricho. Vigile actitudes poco convencionales una vez caída la tarde.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Contactos entre bastidores le ayudarán profesionalmente. Se producirá una situación tirante con un amigo por motivos económicos. Probablemente conocerá personas de interés para su vida futura. Riesgo de una pasajera indisposición.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El esfuerzo individual dará mayores resultados que la labor en equipo. Evite comentarios relativos a su trabajo con personas de su entorno. Su vida social se adivina gratificante. Su amor a la buena mesa puede costarle problemas.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy tendrá excesivas cosas de qué preocuparse en su trabajo. Es previsible una intensa vida social, en la que alguien tratará de conseguir información a través suyo. No se deje coaccionar. Por la noche procure dormir lo necesario y descansar a tope, que buena falta le hace.