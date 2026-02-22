Djungelskog, el inseparable peluche de orangután del mono Punch que agota existencias en Ikea

"A veces, la familia es quien encontramos por el camino", comparte el gigante de venta de muebles Ikea junto a una imagen de su peluche de orangután 'Djungelskog', convertido ya en uno de los productos estrella de la marca. Las imágenes de Punch, un pequeño macaco japonés de solo siete meses, agarrado a su inseparable peluche tras ser abandonado al nacer en un zoológico de Japón han provocado fervor por el producto de la marca sueca, que está agotando existencias en buena parte del mundo.

La historia de Punch se viralizó rápidamente. Nacido en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, Japón, Punch acabó por convertir el peluche de Ikea en una madre improvisada. Según explicaron desde el centro, fue criado por el personal del zoo tras ser rechazado por su madre al nacer, en julio del año pasado, algo que ocurre ocasionalmente en esta especie y que, según el portavoz del zoo, en el caso del pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora y a las altas temperaturas de cuando se produjo el parto.

"Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", explicaron. Darle el anaranjado peluche de orangután fue todo un acierto, pues lo convirtió en un fiel sustituto materno.

Arrasa en Ikea

Ikea no dejó pasar la oportunidad y, de hecho, la presidenta de Ikea Japón, Petra Fare, visitó el zoológico y decidió donar decenas de 'Djungelskog' al ver que el peluche de Punch estaba desgastado. En redes, para aprovechar la ola de viralidad, las redes sociales de Ikea de varios países empezaron a compartir fotografías de su peluche rodeado de otros peluches y con frases como "Aquí la familia sí que se elige" e ideas del estilo.

Noticias relacionadas

Esta tierna historia ha convertido el peluche en uno de los productos más vendidos de la compañía sueca en todo el mundo, llegando a agotar existencias en varias tiendas. En España, el 'Djungelskog' tiene un precio de 16,99€ y, aunque por el momento en algunas tiendas sí que hay stock, no es posible en estos momentos pedir un envío del producto.