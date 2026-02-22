La disciplina detrás del campeón: Alcaraz, de la pista al desayuno perfecto

Carlos Alcaraz volvió a confirmar su extraordinario momento para celebrar, por duodécima vez consecutiva, su clasificación para la final del Qatar Open. El tenista murciano superó en semifinales a Andrey Rublev y este sábado a las 19:00 se enfrentará a Arthur Fils, que previamente dejó en el camino a Jakub Mensik. Una nueva oportunidad de título que refuerza su regularidad en la élite.

El dato impresiona por sí solo: Alcaraz ha alcanzado la final en doce de sus últimos trece torneos. Esa constancia no es fruto de la casualidad, sino de una combinación de talento, preparación física y fortaleza mental que le ha permitido mantenerse competitivo semana tras semana, incluso en contextos y superficies diferentes.

En Doha volvió a mostrar su versión más completa. Ante Rublev, un rival de enorme potencia y experiencia, supo alternar agresividad con paciencia, defendiendo cuando fue necesario y atacando con determinación en los puntos clave. Esa versatilidad táctica es una de sus grandes fortalezas. En la final le espera Arthur Fils, un jugador que atraviesa un momento de reivindicación y que busca consolidarse definitivamente en el circuito. El francés llega con confianza tras superar a Mensik y ve en esta final una ocasión ideal para confirmar su progresión.

Un equilibrio basado en una dieta equilibrada

Más allá del resultado, la racha de Alcaraz refleja una estabilidad competitiva difícil de sostener en el exigente calendario del circuito. En una conversación con la revista GQ, el joven campeón explicó cómo organiza sus primeras horas del día y qué papel desempeña el desayuno en su rutina. Lejos de dietas extravagantes o recetas imposibles, su planteamiento se basa en la practicidad y la adaptación constante a los viajes que exige el circuito profesional.

Su desayuno responde a un patrón sencillo y funcional: fruta fresca, tostadas, huevos y café. No se trata de un menú improvisado, sino de una combinación pensada para tener energía sin pesadez. "Depende mucho de dónde esté, porque viajo mucho", reconoce el propio Alcaraz, que su elección puede variar según el país en el que se encuentre, ya que pasa buena parte del año compitiendo fuera de casa.

Para un deportista de alto rendimiento, el objetivo del desayuno no es abundante, sino estratégico. La idea es activar el organismo, proporcionar combustible de calidad y permitir una digestión ligera antes de iniciar una sesión intensa de entrenamiento o un partido exigente.

Energía y nutrientes

La fruta cumple una función clave en ese primer momento del día. Aporta vitaminas, antioxidantes y una hidratación natural que ayuda al cuerpo a ponerse en marcha tras las horas de descanso nocturno. Es una forma eficaz de comenzar sin sobrecargar el sistema digestivo. Las tostadas, por su parte, representan el aporte principal de hidratos de carbono. Estos nutrientes son esenciales para mantener el rendimiento físico, ya que proporcionan la energía que los músculos necesitan para responder con potencia y resistencia durante el esfuerzo.

En su plato también tienen protagonismo los huevos, una fuente de proteína de alta calidad. Este componente resulta fundamental para el mantenimiento y la recuperación de la masa muscular, especialmente en una disciplina que exige explosividad, cambios de ritmo y resistencia prolongada. Y si hay un elemento innegociable en su rutina matinal, ese es el café. La cafeína se asocia a una mayor activación y concentración, algo determinante cuando el día comienza prácticamente enlazando desayuno y pista.