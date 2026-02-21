El horóscopo de mañana, domingo 22 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 22 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el trabajo deberá vencer cierta tendencia a dejar que las cosas se resuelvan por si solas. Surgirá una oportunidad de viajar poco frecuente. En el terreno afectivo habrá sinceridad y cariño.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Pondrá todo su corazón en el trabajo y hará grandes progresos, pero deberá actuar de forma práctica y con los pies en el suelo. No discuta con sus íntimos por cosas que no tienen importancia. Negocios y diversión conjugarán muy bien.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy tendrá una buena idea profesional, pero si se deja absorber por ella podría perder detalles significativos en otros aspectos. Normalidad, con un ligero bache, en sus relaciones afectivas. Por la noche se divertirá.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Le saldrán al paso nuevas oportunidades de trabajo. Buen clima familiar y afectivo, siendo posible una grata sorpresa por medio de un amigo. Sea menos exigente con un niño.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su actuación profesional le exigirá esfuerzo adicional, pero saldrá airoso del empeño. Deje de dar largas a un problema familiar y haga cuanto sea necesario para resolverlo. Procure no mostrarse tan terco.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si desea ver hecho realidad su proyecto profesional tendrá que olvidarse de ese estricto sentido perfeccionista, que a veces le cierra el camino hacia el éxito. En el plano familiar pisará terreno firme. Por la noche procure descansar a fondo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una falta de cuidado podría echar por tierra su trabajo de hoy. Es posible que surja una pequeña desilusión en lo tocante a su vida familiar, pero la social resultará muy agradable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buen momento profesional, pero necesitará sumo tacto cuando exprese sus ideas. Se hará evidente la informalidad de un amigo. Cuide sus pertenencias personales, pues hay riesgo de pérdidas o extravío. Habrá tranquilidad en el entorno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Dificultades para llegar a un acuerdo con socios o compañeros, pero si pone el interés suficiente podrá conseguirlo. Socialmente hoy será un gran día para usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Otras personas le colocarán en la trayectoria apropiada para su mejor desarrollo profesional. Hoy es posible que oiga muchas cosas, pero no todas serán dignas de crédito.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso deba revisar a fondo un proyecto profesional. Los lazos amistosos cobrarán cada vez más fuerza. Asegúrese de saber con quien trata antes de prestar su ayuda, sobre todo económica. Alguien podría intentar aprovecharse de usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidad de conflictos en el terreno profesional. Céntrese en conseguir sus objetivos e ignore lo que ocurre a su alrededor. Perfecta compenetración con su pareja y enfrentamiento a la vista con un pariente político.