Más de 100 personas bajo el mismo techo: así es el edificio de 15 pisos que una familia entera construyó

Cuatro generaciones de la familia Zhou, de unas 100 personas, viven en un mismo edificio de 15 plantas que ellos mismos han construido. Su particular hogar está en Zhuyuan (China) y llevan cimentando este proyecto desde 2016. Ahora, pueden presumir de tener el inmueble más alto del lugar, con almacén de alimentos y zona de juegos infantiles.

Esta familia ha construido el edificio en un terreno de más de 400 metros cuadrados, en el que hay 22 viviendas en total. La primera planta idealmente era una especie de comercio, pero ha acabado convirtiéndose en un almacén de comida con zona para juegos infantiles. Aunque tiene capacidad para 100 personas, solo es la vivienda de 30 residentes adultos -y sus hijos menores- ya que muchos de los jóvenes se han marchado a ciudades más grandes y van solo en vacaciones.

"Antes, la casa era estrecha. Mis nietos tenían que tumbarse boca abajo en la mesa del comedor para hacer las tareas. Así que mis familiares decidieron juntar su dinero y terreno y construir un edificio de 15 plantas para solucionar el problema", ha explicado Zhu, con 70 años, en el medio 'Khaosod'.

No todos estaban de acuerdo con esta casa familiar, y alguno de sus hijos quiso convertirla en un proyecto económico que Zhu rechazó rotundamente. "Estas son las raíces de la familia, no una herramienta para ganar dinero", ha añadido. Ahora, este tipo de construcciones ya no está permitida en la localidad, ya que desde 2023 están prohibidos los edificios de más de tres plantas o 15 metros. Pero, como se hizo antes, pueden disfrutar de convivir todos bajo el mismo techo, al menos en las fiestas más importantes del país, cuando todos los jóvenes vuelven a casa.