El horóscopo de mañana, sábado 21 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 21 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un cierto desorden por la mañana se resolverá más tarde en una serena atmósfera de trabajo. Reencontrará a un viejo amigo de forma fortuita. Si de verdad quiere divertirse huya de los sitios habituales.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aproveche las primeras horas, en las que se encontrará en plena forma, para dar un buen avance a su trabajo. Mantenga sus puntos de vista en lo referente a un asunto familiar. Fomentar la comunicación con su pareja le facilitará aclarar sus ideas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso le resulte difícil llegar a decisiones profesionales, pero no habrá nada que le obligue a precipitarse. Se prevé un incremento de sus ingresos a través de sus cauces habituales. Su capacidad de juicio será mejor a la caída de la tarde, cuando vuelva a encontrarse a sí mismo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus nuevas oportunidades profesionales y económicas se anuncian prometedoras, pero en otros aspectos relacionados con el dinero debe extremar el cuidado. Habrá buen entendimiento y comprensión en su vida familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su claridad de juicio y su capacidad de decisión serán excelentes, lo que le proporcionará más de un éxito en su trabajo. Se producirán cambios en su vida que afectarán a ciertos asuntos familiares. Lleve cuidado si conduce, sobre todo por carretera.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Le brindarán cooperación en su trabajo, pero tenga cuidado de no abusar de ella. Su sociabilidad estará muy acentuada por lo que le apetecerá compañía. Por la noche rebosará optimismo y buen humor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Estará en lo cierto si encuentra fallos notables en un tema profesional. No es momento para indecisiones sino para llevar a cabo las correcciones necesarias. Habrá tensiones en el seno familiar, pero acabará imponiéndose la armonía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las actividades profesionales brillarán con luz propia, pero no adquiera compromisos sin analizarlos en profundidad. Si ha estado preocupándose por los demás llegó la hora de actuar en su propio beneficio. Hará mejor si dedica su tiempo libre a reponer energías.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso se vea sobrepasado en un asunto profesional. Empléese a fondo y no dude en solicitar la opinión de un experto. Sus contactos sociales le resultarán de gran ayuda. Por la tarde su hogar será un foco de alegría y optimismo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitará extremar las precauciones en su trabajo, estudiando más a fondo una información confidencial. Deberá desechar ciertas dudas respecto a una buena amistad. Si descansa lo suficiente verá las cosas con más objetividad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No podrá arrancarse el trabajo del pensamiento y no sosegará hasta que acabe con el cometido que tiene asignado. Pese a algunos problemas iniciales conseguirá el éxito. Si acepta una invitación tendrá oportunidad de hacer nuevos amigos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En temas profesionales saldrá ganando si no se deja influenciar y obra según su criterio. Tampoco se comprometa en ningún tipo de actividad o cursillo si no está totalmente convencido. Relaciones afectivas gratas.