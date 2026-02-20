Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Pikachu Illustrator'

Vendida la carta de Pokémon más cara de la historia por 16,5 millones de dólares: "Es la más codiciada del mundo"

Creado a finales de los años 90 como premio de un concurso de ilustración, este es el único ejemplar con la calificación máxima, que certifica un estado impecable

Su poseedor, el 'youtuber' estadounidense Logan Paul, se ha embolsado un total de ocho millones de dólares (6,75 millones de euros) en beneficios netos

Vendida por 16,5 millones la carta de Pokémon más cara de la historia

Vendida por 16,5 millones la carta de Pokémon más cara de la historia / INSTAGRAM (@loganpaul)

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 'influencer' y luchador profesional estadounidense Logan Paul ha vendido su carta 'Pikachu Illustrator' —la única en el mundo con la calificación perfecta— por nada más y nada menos que 16,49 millones de dólares (13,91 millones de euros), según ha confirmado el Guinness World Records durante la retransmisión en directo de la subasta.

La cifra triplica los 5,27 millones que Paul pagó por ella en 2021 y establece un nuevo récord absoluto en el mercado de cartas coleccionables, consolidando a las piezas Pokémon de alta gama como uno de los activos alternativos más rentables de la última década. "Adiós, amiga. Qué privilegio ha sido ser el dueño del mayor coleccionable del mundo", se despidió el 'youtuber'.

Una carta única en el mundo: la "joya de la corona"

La subasta se prolongó durante 42 días, un periodo en el que las pujas avanzaron con relativa calma hasta los 6,88 millones de dólares. Fue entonces cuando, en las últimas horas, una oleada de ofertas de último minuto catapultó el precio hasta la cifra definitiva.

No era para menos, pues la protagonista de la venta es una carta única, bautizada como la "joya de la corona". Se trata de la 'Pikachu Illustrator', creada a finales de los años 90 como premio de un concurso de ilustración organizado por la revista japonesa 'CoroCoro Comic'. De las pocas unidades que se distribuyeron, solo unas 20 figuran hoy en los registros de PSA, la principal autoridad mundial en autenticación y calificación de cartas coleccionables.

De este selecto grupo, solamente una ha obtenido la calificación máxima: un grado 10, que certifica un estado prácticamente impecable. Esa es, precisamente, la que Logan Paul compró en 2021 por 5,27 millones de dólares —una operación que combinó efectivo y el trueque de otra 'Pikachu Illustrator' de menor grado— y que acaba de soltar por más del triple, embolsándose un total de ocho millones de dólares (6,75 millones de euros) en beneficios netos. "Esta es la carta coleccionable más codiciada del mundo", afirmó su anterior poseedor.

Mucho más que una carta: diamantes y entrega en persona

Parte de lo que disparó el precio final fue no tanto la carta sino el paquete de 'complementos' que la acompañaban. El comprador no adquirió únicamente un trozo de cartón legendario; también se llevó el collar de diamantes personalizado dentro del cual Paul exhibió la 'Pikachu Illustrator' durante el evento de lucha libre 'WrestleMania 38', además de la promesa de una entrega en mano realizada por el propio luchador.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que Pokémon ostenta el título de franquicia más lucrativa del planeta, por encima de imperios como Disney o Star Wars. Su ecosistema —videojuegos, series, películas, merchandising y, por supuesto, cartas— genera ingresos que superan los 100.000 millones de dólares (84.360 millones de euros) acumulados.

