Pablo Llopis, culturista: "Mi idea es cambiarme de coche cada año. Diversificar un poco es la clave para invertir"

Pablo Llopis (Valencia, 1994) es, junto a Joan Pradells, el mejor culturista de la categoría Open en España. A sus 31 años, sigue persiguiendo el sueño de clasificar al Mr. Olympia, logro que acarició durante sus competiciones en la pasada temporada. Con 139 mil seguidores en Instagram y 24 mil suscriptores en su canal de Youtube, Pablo es uno de los rostros más conocidos del fitness de competición a nivel nacional.

Llopis posee un físico extraordinario y muy estético dentro de una categoría en la que no hay límite de peso, donde destaca por su forma de 'X', sus hombros gigantes y la harmonía de un torso muy compensado con las piernas. En plena fase de mejora para conseguir una mejor versión en 2026, el culturista valenciano sigue muy activo en redes sociales, donde comparte sus dietas y entrenamientos y su día a día como atleta profesional.

En un vídeo reciente en su canal, Pablo comparte su experiencia sobre culturismo y sobre su fanatismo por los coches y las inversiones: "Mi idea es, si puedo, cada año cambiarme de coche", reconoce.

"Tengo fondos indexados y también algún fondo de empresas tecnológicas, es buscar nichos que te gusten a ti y tengan rentabilidad alta. Quien no arriesga no gana, y yo prefiero tener el dinero moviéndose que parado. El oro ahora está cayendo, así que es un buen momento. Lo que más estoy mirando ahora es el tema de los pisos, es lo único que te genera liquidez mes a mes".

"Diversificar un poco es la clave. Invertir en tu negocio y en ti es lo que te va a dar ahorro para reinvertirlo. El consejo que os puedo dar es que solo invirtáis el dinero que no necesitéis. Si inviertes dinero que no necesitas, estás jodido".