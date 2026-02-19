El horóscopo de mañana, viernes 20 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 20 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy corre el peligro de dispersar sus energías. Una cosa dicha sin pensar no tendrá graves consecuencias, pero trate de elegir sus palabras con más cuidado. Evite actitudes negativas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Practique algún tipo de actividad creativa. Relaciones amistosas gratas que quizás le absorban más tiempo del conveniente. Marejadilla en su vida sentimental, que irá a peor si no cambia de actitud. En el aspecto económico procure controlar esa tendencia a dilapidar su dinero.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Será muy convincente al expresar sus sentimientos, pero su capacidad de juicio fallará en lo referente al modo de gastar su dinero. No se preocupe tanto por la impresión que causará en los demás y muéstrese tal como es.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su vida social quizás sea un tanto desordenada. Tenga cuidado de no hacer promesas difíciles de cumplir. El mejor momento le llegará a través de su vida sentimental. Nota dominante del día será la sinceridad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Disfrute de la camaradería de sus amigos, pero recuerde que no es necesario excederse. Un cambio de planes no le impedirá divertirse a tope. El orgullo podría ser un obstáculo importante en el camino de la intimidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Placidez y descanso deben ser temas prioritarios para hoy. Su sistema nervioso, algo alterado, está pidiendo a gritos tranquilidad. El amor se manifestará sin que necesite tirar la casa por la ventana.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque no desee herir los sentimientos de nadie debería mostrarse enérgico con un familiar. Actúe con tacto, pero con firmeza. No se deje llevar por la negligencia y acentúe su vida social, que resultará muy estimulante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el ambiente familiar evite los juicios repentinos y dé a los demás la posibilidad de explicarse. Preocupaciones económicas se harán patentes por la tarde. Una reunión social resultará un tanto decepcionante.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Vigile esa propensión a exagerar si quiere que los demás le tomen en serio. Podría surgir un pequeño enfrentamiento con un familiar íntimo por cuestiones de dinero. No mezcle amor y amistad aunque se sienta tentado para ello.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Ciertamente no es una persona poco activa, pero hoy se sentirá sin ánimos para llevar a cabo lo que se había propuesto. Si está siguiendo un régimen es posible que no tenga la fuerza de voluntad suficiente para cumplirlo. Buenas perspectivas para la vida familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Mentalmente estará usted en un momento inmejorable, pero su vida social acaso no responda esta noche a sus expectativas. Dedíquese al bricolaje y disfrute con las actividades familiares.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá algunas tareas hogareñas que no admitirán demora. Buen clima familiar y amistoso. Tratar de mantener las apariencias en su vida social puede resultarle caro.