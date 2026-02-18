Tarragona limpia y adapta 81 puntos de la ciudad para evitar la presencia descontrolada de palomas y de sus excrementos

Tarragona ha dicho basta a una de las molestias más persistentes de su paisaje urbano: el exceso de excrementos y la presencia descontrolada de palomas en sus calles más emblemáticas. Con un despliegue técnico sin precedentes, el consistorio inicia este febrero de 2026 un plan de actuaciones en puntos críticos de la ciudad, centrado en instalar sistemas disuasorios homologados, la protección de elementos urbanos y la corrección de espacios que facilitan el reposo y la nidificación. De este modo, esperan recuperar la salubridad del centro histórico.

Una actuación para acabar con la suciedad

La iniciativa, liderada por la conselleria de Neteja pública, Sonia Orts, es una estrategia basada en una auditoría técnica realizada hace apenas unas semanas, entre el 20 y el 23 de enero. Tras analizar el comportamiento de las aves y el estado de las infraestructuras, se han identificado 81 puntos críticos, de los cuales 50 han sido marcados como máxima prioridad debido a la recurrencia de suciedad y las quejas constantes de vecinos y comercios.

Orts ha sido contundente al presentar este despliegue, que cuenta con una inversión total de 23.230,79 euros. La consellera ha remarcado que la prioridad es actuar con "medidas concretas e inmediatas en puntos muy localizados del centro", reconociendo que la presencia de estas aves afecta directamente al día a día de la ciudadanía. "No improvisamos: hay una base técnica detrás y una voluntad clara de mejorar la limpieza, la salubridad y la imagen de la ciudad", ha aseverado la responsable municipal.

Sonia Orts, conselleria de Neteja pública, en la rueda de prensa del proyecto / Joan Carles Borrrachero

Además, la titular de Neteja pública ha querido subrayar el carácter preventivo de estas intervenciones, destacando que el objetivo es garantizar el bienestar ciudadano sin olvidar el respeto por los animales. Según Orts, este plan de choque permite aplicar "soluciones ajustadas a cada punto y respetuosas con el bienestar animal", mediante intervenciones visibles y eficientes que no actúan de forma aislada, sino que complementan el trabajo diario de limpieza y la coordinación con otras instituciones clave de Tarragona.

¿Cómo funcionará el sistema disuasorio en las calles?

El plan de choque, con un plazo de ejecución de tan solo 15 días, se basa en la instalación de sistemas homologados que respetan el bienestar animal, pero que impiden que las aves encuentren refugio en el mobiliario urbano. A diferencia de otras campañas, esta vez se utilizará una combinación de tecnología y materiales discretos pero eficientes. Los operarios trabajarán en la instalación de pinchos, cableado de acero, lamas de silicona y placas de metacrilato en elementos estratégicos como repisas, focos, tubos y cableados. Las redes solo se colocarán en casos muy específicos y técnicamente justificados, priorizando siempre que la intervención sea lo más invisible posible para no dañar la estética de la ciudad.

Los operarios trabajarán en la instalación de pinchos, cableado de acero, lamas de silicona y placas de metacrilato en elementos estratégicos / Joan Carles Borrrachero

Los vecinos del centro o las personas que suelen pasear por los ejes comerciales notarán el movimiento de operarios de forma inminente. Las actuaciones se concentran en puntos de alta densidad peatonal, como la Rambla Nova; el foco principal estará en el entorno del Teatre Metropol, mientras que la Rambla Vella también recibirá un tratamiento intensivo. No obstante, el grueso de la intervención se vivirá en la Part Alta, donde calles con tanta solera como el Carrer Major, Cavallers, Merceria o la Baixada de la Misericòrdia (entre otros) verán reforzada su protección contra la nidificación.

El plan también abarca el centro comercial, incluyendo puntos clave como la Plaça Verdaguer y las calles de Sant Francesc, Sant Agustí, August o Girona. Todas estas intervenciones se realizarán en franjas horarias de bajo impacto para no interferir en la actividad diaria de los tarraconenses.

Una estrategia conjunta con el Port de Tarragona

La lucha contra la sobrepoblación de palomas no termina en las fachadas del centro. El Ayuntamiento actuará de forma coordinada con el Port de Tarragona a través de la Taula Bilateral. Esta alianza es fundamental para controlar los focos de alimentación y los espacios de refugio que influyen directamente en la presencia de estas aves en el resto de la ciudad.

Con este paso al frente, Tarragona busca dar una respuesta definitiva a una demanda ciudadana histórica, apostando por una convivencia equilibrada y, sobre todo, por una ciudad mucho más limpia y saludable para todos.