El horóscopo de mañana, jueves 19 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 19 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En asuntos profesionales hoy tendrá una gran visión de conjunto, pero marcada propensión a descuidar los detalles. La diferencia de personalidades podría ser causa de problemas con un familiar. Trate de descansar por la noche.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si quiere resolver un problema profesional deberá enfocarlo de forma distinta. Hacer planes con sus amigos estará bien siempre que no se olvide de su pareja. Por la noche tendrá que dedicar algún tiempo a cumplir con ciertas obligaciones pendientes.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy es posible que alcance nuevas cotas profesionales. Posibilidades de recibir gratificaciones o primas de algún tipo. Sea conservador con su dinero y preste atención a los asuntos familiares.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Pensar en nuevas técnicas para desarrollar su trabajo puede ser una excelente idea. No deje pasar por alto un excelente consejo. Relaciones afectivas gratas, pero en lo sentimental no se muestre demasiado posesivo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aproveche sus oportunidades profesionales siendo consciente de hasta donde puede llegar. Usted y un familiar muy próximo tenderán a dilapidar su dinero. Por la noche procure disfrutar la tranquilidad de su hogar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trate de no ser tan quisquilloso en su entorno familiar. Se ofende con demasiada facilidad y no debería tomar las cosas de forma tan personal. Soplarán buenos vientos en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un asunto profesional puede convertirse en un enfrentamiento enojoso con un familiar. Su horizonte afectivo no aparece despejado. Si no se esfuerza por contemporizar puede acabar el día enfrentado a todo el mundo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Le surgirán multitud de buenas ideas profesionales, pero es demasiado pronto para ponerlas en práctica. Las actividades de tiempo libre brillarán con luz propia. Es posible que se vea obligado a enfrentarse a la susceptibilidad de un amigo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las primeras horas de la mañana serán excelentes para compras, trabajo doméstico y actividades familiares. Buenas perspectivas para sus relaciones afectivas si se mantiene al margen de disputas ideológicas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Procure no mostrarse tan dominante en casa. El acento estará puesto hoy en la vida familiar, siendo conveniente que haga cuanto pueda para establecer un buen grado de comunicación con los demás. Cuidado con los temas económicos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Cuanto más apresurado se muestre hoy más propenso estará a cometer una gran equivocación. Evite los juicios repentinos. Esta noche disfrutará de la compañía de viejos amigos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Discutir con alguien que ha tomado ya su decisión se convertirá solo en una pérdida de tiempo. Todo irá conforme a sus deseos y mejorará notablemente su confianza en usted mismo. Procure no contraer compromisos económicos.