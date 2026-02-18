Una experta en limpieza desvela el mayor error al lavar la ropa blanca en verano: "La mancha se transforma en rosa"

En verano, la ropa está expuesta a diferentes factores que pueden acelerar su desgaste. Durante esta época del año, las prendas pueden sufrir manchas de sudor, cloro y protector solar.

Por otro lado, las altas temperaturas incrementan la proliferación de bacterias y malos olores, provocando que aumente sus ciclos de lavado. En este contexto, el protector solar es un producto imprescindible en los meses más cálidos.

No obstante, puede ocasionar un efecto no deseado en nuestra ropa. Por este motivo, la experta en limpieza y creadora de contenido, Ale Pez, ha publicado un vídeo con la solución para este problema con la colada.

En la publicación, la especialista destaca cómo reacciona la lejía con esta crema. "¿Se te ha quedado rosa una prenda blanca a la que le querías quitar una mancha amarilla? Te cuento por qué. Generalmente en verano la ropa blanca entra en contacto con el protector solar, sobre todo con las toallas. Aquí viene el error: al aplicar lejía y al tener protector solar, la mancha se transforma en rosa".

Esta particular mancha de color rosado se produce a través de los componentes del protector solar, que provocan una reacción química al juntarse con el hipoclorito de sodio en la lejía. De esta forma, la mancha inicial no desaparece, al contrario, parece más visible en este tono rosa.

"Para eliminar ese color la dejaremos al sol. Una vez eliminado el rosa, aplicaremos oxígeno activo líquido sobre la prenda o en polvo directamente a la lavadora. De esta forma le devolveremos el blanco natural a las prendas. Y recuerda: lejía en invierno y oxígeno activo en verano", recomienda la experta.

Un remedio casero para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca es utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Esta pasta se aplica sobre la mancha, dejando actuar por 30 minutos y lavando la prenda posteriormente.

En algunas ocasiones, las prendas blancas no pueden recuperarse. Si tras varios ciclos de lavado ves que las manchas persisten o el tejido se desgasta, quizá sea el momento de deshacerse de la prenda.