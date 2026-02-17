Este es el restaurante que hace el mejor arroz de la Costa Brava, según una encuesta de 'Girona Delícia'

Hablar de Can Sabata es hablar de arroces. Este restaurante de Lloret de Mar ha convertido el arroz en el centro de su propuesta gastronómica, hasta el punto de transformarlo en un show de cocina a la vista de los comensales. Las paellas que se cocinan en directo, la variedad de propuestas y el menú con precios asequibles han consolidado Can Sabata como una parada obligatoria para los amantes de los arroces en la Costa Brava. Y lo dejaron constatado los seguidores en redes sociales de Girona Delícia, cuando en el perfil de Instagram @gironadelicia votaron este establecimiento como la mejor arrocería del litoral gerundense. En el ránking de los preferidos, le siguieron los restaurantes León en Llafranc, Can Miquel en l’Escala, Llevant en Platja d’Aro y Can Gol en Tossa de Mar.

Cocineros de Can Sabata de Lloret de Mar preparando arroces. / David Aparicio

El restaurante abrió sus puertas mucho antes del actual boom arrocero. La masía, construida en el año 1931, empezó su etapa de restauración en 1997, cuando la familia Morillas Laguna puso en marcha Can Sabata como restaurante. Tal como explica el gerente, Daniel Morillas Moreno, el negocio nació de la mano de su padre y de sus tíos, que apostaron por una cocina tradicional catalana, con carta y servicio de mediodía y noche. Can Sabata funcionó con este modelo hasta el año 2015, con la entrada de la nueva generación en el negocio con el hermano de Daniel, Marco Morillas Moreno, y su madre, Maria Asunción Moreno Quintero, y con la decisión de hacer del arroz el protagonista.

A partir de este momento, se introdujo el arroz dentro del menú y se creó un espacio de 'showcooking' visible desde la sala exterior. Según explica Daniel Morillas, esta idea nació “para dar transparencia al producto y acercar la cocina al cliente”. Actualmente, Can Sabata dispone de catorce fuegos donde se pueden cocinar hasta catorce arroces a la vez. En verano son tres los cocineros que trabajan con las paellas, mientras que en invierno solo dos –uno de ellos es Adrià Camara, el jefe de partida de los arroces, quien cuenta con una trayectoria en el restaurante de casi siete años–. Todos los arroces se hacen íntegramente al fuego desde el inicio hasta el final, sin pasar por el horno.

El gerente Daniel Morillas Moreno y su madre Maria Asunción Moreno Quintero, propietaria de Can Sabata. / David Aparicio

Los trucos del chef

Al frente de los fuegos está Luis Walters, jefe de cocina y maestro arrocero, quien cuenta con once años en el negocio y quien dio al restaurante "una calidad extra y un punto de vista más revolucionario al arroz de Can Sabata", según el gerente. El tiempo de cocción de los arroces, explica Walters, es “de entre trece y quince minutos”. Una de las claves del proceso de elaboración es añadir el fumet ya caliente, que “permite reducir el tiempo” hasta que el arroz entra en ebullición, detalla el maestro arrocero. Los fumets se preparan diariamente con ingredientes frescos, igual que los sofritos, que se cocinan durante muchas horas –la cebolla, hasta diecisiete–. “Cada arroz tiene un sofrito propio”, precisa el jefe de cocina.

El resultado es una carta de arroces –integrada dentro del menú– que va mucho más allá de los clásicos. Junto al negro o el marinero, se encuentran propuestas como el arroz de carrillera ibérica, el de confit de pato (el arroz "de autor"), el de rabo de toro o arroces con setas y espárragos según temporada. Así, la intención de Walters es ofrecer platos que el cliente no acostumbra a encontrar en otros restaurantes: "Además, hemos ganado credibilidad y aquí los clientes se animan a probar arroces diferentes". En invierno predominan los arroces caldosos y melosos, mientras que en verano hacen mayoritariamente arroces secos. "Sin embargo, siempre tenemos un caldoso en verano", detalla.

El arroz negro con alioli de Can Sabata. / David Aparicio

El menú de 16,90 euros

La variedad es uno de los puntos fuertes, pero también lo es la accesibilidad de los precios. Can Sabata ofrece arroces cocinados al momento dentro de un menú con una relación calidad-precio muy competitiva. Entre semana, el menú tiene un precio de 16,90 euros, mientras que el fin de semana se sitúa en los 30,50 euros. Subir el precio los días festivos permite a la cocina elaborar arroces "de un nivel más alto", como el arroz caldoso de cangrejo. El restaurante funciona principalmente con menú, que se modifica según la temporada y la disponibilidad del producto: "Es una cocina muy viva. Todo lo que llega por la mañana se cocina al mediodía", apunta el gerente. Por otro lado, la carta solo se utiliza en casos puntuales, como arroces especiales fuera de menú o encargos para llevar.

Detrás del éxito de Can Sabata de Lloret de Mar (ahora también con un establecimiento en Girona, en el sector de l'Avellaneda) hay un equipo consolidado tanto en cocina como en sala, con Isidre Castillo al frente de la sala. El boca-oreja ha hecho el resto: ha consolidado una clientela fiel y el reconocimiento de los amantes de los arroces, como la votación en el Instagram de Girona Delícia, que ha situado Can Sabata como la mejor arrocería de la Costa Brava según los seguidores.