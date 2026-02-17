Qué son los 'therian' y por qué están marcando tendencia en Instagram y Tiktok

Cada vez es más común ver en las calles personas con orejas y colas de animales que, en ocasiones, se desplazan incluso a cuatro patas.

Las personas que siguen esta tendencia, conocidas como 'therians', se han convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, un fenómeno que refleja cómo internet se ha vuelto un contendor de múltiples identidades.

El término 'therian' deriva de 'theriantrophy', que combina raíces griegas para 'bestia' y 'hombre'. Se empezó a usar en la taxonomía y mitología parar hacer referencia a la metamorfosis del hombre en animal y se popularizó al final de los años noventa, tras el surgimiento de las comunidades digitales.

En estas, no solo se empezaron a compartir experiencias, sino que se creó un lenguaje común que propició que el término 'therian' dejara de vincularse al folclore. Empezó a entenderse como un concepto contemporáneo asociado a un tipo de vivencia personal y existencial.

La identidad de los 'therians'

Los 'therians' no creen en la trasformación del hombre en animal, pero sí describen comportamientos e instintos relacionados con su 'teriotipo' o animal espiritual. Como se puede apreciar en muchos vídeos, suelen llevar máscaras, colas, orejas u otro tipo de indumentarias.

Algunos de ellos practican 'quadrobics', es decir, se desplazan con cuatro extremidades, o aseguran que presentan 'shifts', experiencias internas, sueños o estados emocionales donde las percepciones se sienten más alineadas con su prototipo animal. Además, aunque muchos lo consideran una experiencia privada, se agrupan en foros u encuentros informales.

Aunque pueda parecerlo, los 'therians' son diferentes de los 'furries'. Los 'furries' surgieron en los años ochenta en las convenciones de ciencia ficción, donde participaban fanáticos de animales antropomórficos como afición artística y lúdica. Usan disfraces completos llamados 'fursuits' y, a diferencia de los 'therians', no se identifican con ninguna especie animal.

Una identidad controvertida

El auge de los 'therians' ha dado pie a la creación de memes, debates y criticas en las redes sociales, sobre todo, a raíz del caso de un 'therian' que mordió a niña en Buenos Aires (Argentina)y de otro que mordió a otra niña en la ciudad cordobesa de Jesús María, también en Argentina.

Según recogen varios medios de comunicación, la madre de la niña de 14 años ha explicado que la joven fue rodeada por un grupo de entre tres y cuatro 'therians' a la salida del colegio, que empezaron a olfatearla y, después, la atacaron: "Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo", explica la madre al diario 'La voz del interior'.

"Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, añade la mujer, que aclaró que estas personas llevaban máscaras de lobo o perro.

Libertad de expresión o límites de convivencia

Así pues, mientras que algunos defienden la libertad de expresión de los 'therians', otros cuestionan los límites de convivencia de estos individuos en espacios compartidos.

Lejos de ser un fenómeno temporal, los especialistas creen que continuará desarrollándose y diversificándose gracias a las plataformas digitales.