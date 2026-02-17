El horóscopo de mañana, miércoles 18 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 18 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hará progresos profesionales, pero su juicio quizás no sea acertado en temas económicos. En su tiempo de ocio sobrepóngase a esa tendencia a aburrirse. El acento del día estará puesto en la amistad, que le brindará excelentes momentos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La actividad entre bastidores favorecerá sus intereses profesionales y económicos. Resista el impulso de mostrarse crítico con un familiar, aunque crea tener sobradas razones para ello. Mano izquierda y tacto serán las mejores actitudes que pueda adoptar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No se conforme con sus logros profesionales y piense en el modo de sacar mayor partido a sus ingresos. En sus relaciones afectivas procure no ser tan racional. Amor y actividades artísticas brillarán con luz propia en sus horas de ocio.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un problema en el trabajo seguirá sin resolverse a menos que emplee su imaginación. En sus relaciones familiares evite estallidos temperamentales. Por la noche tomará nuevo impulso su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Planificará correctamente el tiempo para conseguir lo que profesionalmente anda buscando. Algo insólito avivará su fantasía. Mezclar amor y amistad puede resultar explosivo. Ojo con la bebida.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sabrá perfectamente como sacar el máximo rendimiento a sus esfuerzos profesionales. Mostrarse demasiado selectivo con sus amigos podría resultar embarazoso. Complacer a su pareja resultará muy gratificante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá demoras y contratiempos en su trabajo, pero aún así la jornada laboral resultará muy productiva. Una ligera diferencia con un amigo podría convertirse en algo más importante si no pone algo de su parte. Por la noche lo pasará bien.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su renovada ambición marcará el principio de un período fundamental para su trayectoria profesional. En el plano familiar habrá injerencias fuera de lugar. Ármese de paciencia y no pierda los estribos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Encontrará apoyo para sus ideas profesionales y toda la colaboración que precise. Sepa poner punto final a su jornada laboral y luego dedíquese en cuerpo y alma a la vida familiar. Se presenta un fin de semana movido y excitante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tratar de explicar su posición en el trabajo conducirá solamente a complicar más las cosas. En asuntos de corazón aprenda a saber callar cuando convenga y a hablar en el momento debido. Será tarea primordial descansar lo necesario.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acabará con una preocupación profesional. Ir de compras constituirá casi una obligación. Lo pasará mejor si sale por la noche con su pareja que si recibe en casa a sus amigos. Algo de bullicio, sin pasarse, le sentará bien.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se permita el lujo de la pereza si no quiere tener que dedicar luego horas extra a su trabajo. Hoy necesitará la cooperación de sus íntimos para poder llevar a cabo sus planes. Sepa corresponder a las atenciones de los demás.