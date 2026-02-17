David Callejo, médico y divulgador científico: "Tras un catarro o una gastroenteritis, debes cambiar tu cepillo de dientes"

El cepillo de dientes es un objeto muy presente en nuestra vida cotidiana al que no solemos prestar demasiada atención o, al menos, la atención que se merece. ¿Sabías que, tras un catarro o una diarrea, deberías cambiarlo por uno nuevo? El médico y divulgador científico David Callejo ha explicado en un vídeo qué sucede con este utensilio de higiene dental cuando pasamos por un proceso vírico y por qué conviene deshacerse de él para evitar contagiar al resto de la familia.

En un vídeo publicado en sus redes, donde acumula miles de seguidores, Callejo --quien también es autor de libros de divulgación como 'Lo primero, la vida'-- explica que, tras un catarro, una diarrea, una infección en la boca o en las vías respiratorias, tu cepillo de dientes se vuelve “un hotel de lujo” para los microorganismos y puede causar dos problemas cada vez que te lavas los dientes.

Por un lado, según el especialista, puedes recaer o tardar más en recuperarte. Al mismo tiempo, el cepillo o incluso tú mismo, podéis convertiros en "un reservorio de la enfermedad", con el consiguiente riesgo de contagiar a otras personas.

Consejos para mayor seguridad

Para evitar que esto suceda, el doctor Callejo ofrece dos recomendaciones muy sencillas. La primera de ellas es no guardar todos los cepillos de la familia en un mismo recipiente, algo habitual en muchos hogares donde se utiliza un vaso común para dejar los cepillos manuales. De este modo, se minimiza el riesgo de contaminación cruzada y de contagio.

El segundo consejo sería cambiar siempre el cepillo de dientes después de una gastroenteritis, una infección en la boca o una infección de las vías respiratorias. “Seguir usando el mismo cepillo de dientes después de una infección es básicamente como ducharte y ponerte la misma ropa interior sucia”, sentencia.

Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes

Los consejos del doctor Calleja llevan a otra cuestión que mucha gente desconoce y es cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes. En condiciones normales, el cepillo de dientes o el cabezal del cepillo eléctrico debe cambiarse cada 3 o 4 meses como máximo. Este periodo garantiza la eficacia en la eliminación de placa y evita la acumulación excesiva de bacterias. Si las cerdas se observan desgastadas, deshilachadas o abiertas antes de este tiempo, debe reemplazarse de inmediato.

Razones y consejos clave:

Signos de desgaste : Si las cerdas están abiertas o dobladas, el cepillo no limpia correctamente y puede dañar las encías.

: Si las cerdas están abiertas o dobladas, el cepillo no limpia correctamente y puede dañar las encías. Después de una enfermedad : Se recomienda cambiar el cepillo tras superar un resfriado, gripe o infecciones bucales para evitar la reinfección.

: Se recomienda cambiar el cepillo tras superar un resfriado, gripe o infecciones bucales para evitar la reinfección. Cepillado fuerte : Las personas que cepillan con demasiada fuerza pueden necesitar cambiarlo antes, aunque lo ideal es corregir la presión

: Las personas que cepillan con demasiada fuerza pueden necesitar cambiarlo antes, aunque lo ideal es corregir la presión Niños: Los cepillos infantiles pueden necesitar cambios más frecuentes si las cerdas se deterioran rápido.

Noticias relacionadas

Además de estos consejos útiles, también es fundamental no compartir cepillos y enjuagarlos bien tras cada uso, almacenándolos en posición vertical para que se sequen al aire.