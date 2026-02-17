Vivienda
Más de 100 personas bajo el mismo techo: así es el edificio de 15 pisos que construyó una familia entera
"Mis nietos tenían que tumbarse boca abajo en la mesa del comedor para hacer las tareas y decidimos construir un edificio para solucionar el problema", explica el abuelo
La promotora social Metropolitan House diagnostica en el Congreso la crisis de vivienda: “No es solo un problema de precios, sino de oferta y burocracia”
Lo dice la ley de alquileres: los propietarios deben pagar este gasto adicional
Cuatro generaciones de la familia Zhou, de unas 100 personas, viven en un mismo edificio de 15 plantas que ellos mismos han construido. Su particular hogar está en Zhuyuan (China) y llevan cimentando este proyecto desde 2016. Ahora, pueden presumir de tener el inmueble más alto del lugar, con almacén de alimentos y zona de juegos infantiles.
Esta familia ha construido el edificio en un terreno de más de 400 metros cuadrados, en el que hay 22 viviendas en total. La primera planta idealmente era una especie de comercio, pero ha acabado convirtiéndose en un almacén de comida con zona para juegos infantiles. Aunque tiene capacidad para 100 personas, solo es la vivienda de 30 residentes adultos -y sus hijos menores- ya que muchos de los jóvenes se han marchado a ciudades más grandes y van solo en vacaciones.
"Antes, la casa era estrecha. Mis nietos tenían que tumbarse boca abajo en la mesa del comedor para hacer las tareas. Así que mis familiares decidieron juntar su dinero y terreno y construir un edificio de 15 plantas para solucionar el problema", ha explicado Zhu, con 70 años, en el medio 'Khaosod'.
No todos estaban de acuerdo con esta casa familiar, y alguno de sus hijos quiso convertirla en un proyecto económico que Zhu rechazó rotundamente. "Estas son las raíces de la familia, no una herramienta para ganar dinero", ha añadido. Ahora, este tipo de construcciones ya no está permitida en la localidad, ya que desde 2023 están prohibidos los edificios de más de tres plantas o 15 metros. Pero, como se hizo antes, pueden disfrutar de convivir todos bajo el mismo techo, al menos en las fiestas más importantes del país, cuando todos los jóvenes vuelven a casa.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito