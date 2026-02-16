El horóscopo de mañana, martes 17 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 17 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una afortunada circunstancia de última hora le ayudará a resolver una situación difícil en su trabajo. Será preferible que se decida por el ingenio antes que por la agresividad. Le acompañará el éxito en sus relaciones afectivas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para sus intereses profesionales y para su economía. No haga caso de los rumores que oiga y trate de no sentirse afectado por ellos. Podrá disfrutar de la vida familiar si es capaz de controlar su genio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una vez que se decida a poner manos a la obra no habrá nada que le detenga en el camino hacia sus objetivos profesionales. Hoy se desenvolverá como el pez en el agua en la vida social, pero procure no comprometerse económicamente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy tendrá la autodisciplina necesaria para conseguir grandes logros profesionales. La confianza que tiene en usted mismo no será compartida por otros, cuyos horizontes son muy limitados. Se verá obligado a leer entre líneas cuando hable con un familiar íntimo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su tono vital estará bajo mínimos, lo que se reflejará tanto en su trabajo como en sus relaciones con los demás. Al anochecer, cuando renazca su confianza, será mejor que se dedique a actividades tranquilas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No tenga miedo a equivocarse en su trabajo y procure tomar la iniciativa. En su círculo social será usted el que lleve la voz cantante. Habrá mucha compenetración en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su confianza en usted mismo será baja hasta que le hagan partícipe de un nuevo proyecto profesional. Entonces pensará que ha estado infravalorando su capacidad. Conseguirá pasarlo bien en compañía de amigos y familiares.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Excelente ocasión para planificar actividades profesionales, pero no para llevarlas a la práctica. Es muy posible que hoy haga un contacto que le será de mucha ayuda. Sosiegue por la noche y procure descansar cuanto precise.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tan pronto deje de mostrarse indeciso pisará firme en su trabajo. En el amor no se ande por las ramas aún cuando su pareja adopte actitudes contradictorias. Sea prudente en los juegos de azar, pese a que la suerte le parezca de cara al principio.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Lo que ahora le parece lógico en su trabajo pudiera no serlo tanto. Confíe en su intuición. En sus relaciones familiares procure frenar su tendencia a mostrarse dominante y a querer erigirse en amo del cotarro.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si se siente tan preocupado por sus asuntos profesionales perderá objetividad. Discutir por que si no le conducirá a ninguna parte. Tanto el amor como la amistad brillarán con luz propia.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En su trabajo procure no tomar decisiones repentinas aunque su capacidad de juicio sea excelente. Evite esa prodigalidad excesiva si no quiere arrepentirse después. La vida social resultará de su agrado.