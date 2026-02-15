Esta es la fortaleza abandonada de la Primera Guerra Mundial que ahora se vende como isla privada: solo necesitas 10 millones de euros

Cualquier pieza histórica de la Primera Guerra Mundial tiene mucho valor. Si se trata de una antigua fortaleza que defendía Copenhague, la cifra alcanza números desorbitados: se dispara hasta los 10 millones de euros.

En pleno estrecho de Øresund, se encuentra una isla artificial, llamada Saltholmrev, creada en 1915 con la intención de edificar una fortaleza marítima llamada Flakfortet. Esta construcción formaba parte de la defensa marítima danesa de Copenhague, aunque nunca entró en conflicto.

En 1975 empezó a convertirse en un lugar turístico. En 2001, la empresa sueca Malmökranen AB la adquirió por un poco menos de medio millón de euros y la reformó para atraer más turismo según confirma la revista 'Yacht'.

Prestaciones de la isla

La isla tuvo un intento de venta sin éxito en 2015, momento en que salió al mercado por 7,5 millones de euros. Ahora, lo ha vuelto a hacer al nada desdeñable precio de 10 millones de euros.

Este precio tan elevado incluye una superficie de 3,1 hectáreas, con la posibilidad de edificar en 9.900 metros cuadrados. En los 10 millones también están incluidos restaurantes, alojamientos, salas de conferencias y una planta desalinizadora que le permite ser autosuficiente en agua potable.

Si no bastase con todas estas instalaciones, cabe destacar que Flakfortet cuenta con una línea regular de ferris que conecta directamente con Copenhague.

Monumento cultural

Aun siendo un lugar idílico, muchos compradores no quieren adquirir la isla, ya que desde el 2002 está protegida como monumento cultural. Esto implica que, cada cambio d-de construcción o de cualquier otra índole- que se quiera realizar en la isla debe ser consultado y aprobado por las autoridades de protección del monumento.

El agente inmobiliario Lintrup, propietario de la empresa que pretende vender Flakfortet, ha comentado que los posibles compradores son el Estado danés, alguna empresa inmobiliaria especializada en inversiones únicas o alguna persona adinerada que busca una ubicación más apartada y tranquila donde pasar el verano, según el medio alemán 'Bild'.