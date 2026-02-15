El horóscopo de mañana, lunes 16 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 16 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy no podrá concentrarse en su trabajo porque una preocupación le tendrá ensimismado. Levante el ánimo y haga frente a esa responsabilidad familiar, que será mucho más llevadera de lo que piensa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En su trabajo no desorbite las cosas y deje de hacer una montaña de lo que solo es un grano de arena. Anímese, pues tiene muchos motivos para ello. Salir por la noche con su pareja le ayudará a sentirse mejor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy no gozará de la inspiración necesaria para enfocar de forma conveniente su cometido. Sería conveniente que hiciese un alto en el camino e intentara distraerse. Practicar algún deporte le sentará bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sea prudente en sus negocios, ya que puede fallarle el apoyo financiero que espera. Descubrirá una nueva faceta de la personalidad de su pareja que le sorprenderá gratamente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su mente, quizás demasiado rápida, puede ser un obstáculo para hacerse entender por los demás. Procure centrarse en lo que tiene que decir y no salte de un asunto a otro. Una charla sincera con un miembro de su familia será muy conveniente para despejar dudas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La tensión en su entorno laboral tiende a disiparse. En el plano amistoso puede aflorar algún resentimiento. No demore el entonar el “mea culpa” si cree que la razón no está de su parte. Los asuntos familiares le absorberán más tiempo del que quisiera.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La actitud de una persona en una reunión de negocios será poco razonable e incluso impertinente. Procure capear el temporal lo mejor que pueda, pero no pierda los estribos. Buen clima afectivo, que logrará disipar su mal humor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás se sienta desanimado, ya que algo que creía terminado necesitará modificarse. No abandone y siga intentándolo. Un comentario casual le ayudará a dar el enfoque conveniente. Cultivar la amistad resultará hoy especialmente positivo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Pequeñas contrariedades en su trabajo harán mella en usted, deprimiéndole. Procure sobreponerse y desahóguese con sus íntimos, pues de lo contrario no podría compartir la alegría que reina a su alrededor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su jornada laboral se presenta llena de logros y buenas perspectivas. Día favorable para ir de compras si se fija de antemano un presupuesto y no se sale de él. Tendrá buenas noticias de un familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No cante victoria antes de tiempo y trate de atar todos los cabos. Sea paciente y no se precipite, pues podría cometer una equivocación de difícil arreglo. Tendrá ocasión de reanudar una vieja amistad. Cuídese de la bebida.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acaso surja algún obstáculo en su camino profesional. Siga firme en sus proyectos y no desista. Al final será usted el que se salga con la suya. En su casa recobrará el entusiasmo.