El horóscopo de mañana, domingo 15 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 15 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su claridad de juicio será excelente en lo referente a temas profesionales, aunque alguien puede causarle problemas en su trabajo. En su vida sentimental hay una cierta tendencia al titubeo y a no llegar a soluciones concretas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Puede esperar acontecimientos importantes que beneficiarán su trayectoria profesional. Su vida social será intensa, pero debe ponerse en guardia contra los gastos excesivos. Las ataduras sentimentales se harán hoy más fuertes.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día resultará muy efectivo en lo profesional, con posibilidades muy acusadas de que le hagan un encargo importante que incidirá muy favorablemente en sus ingresos. En sus relaciones afectivas habrá de todo un poco, pero conseguirá imponerse la armonía.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cierta obligación profesional no resultará tan difícil como creía. Si va de compras tenderá a darse demasiados caprichos. Su risa y entusiasmo son contagiosos. Compártalos con las personas de su intimidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Por fin se solucionará un problema profesional, pero no pierda el tiempo pues habrá muchos cabos sueltos que atar. Su deseo de divertirse puede llevarle a gastar más de lo debido. Por la noche procure no ir contra lo que su buen sentido le dicte.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su prisa por acabar todos los asuntos profesionales pendientes podría llevarle a olvidarse de un detalle importante. Aunque no esperaba demasiado de una reunión familiar se sentirá especialmente impresionado por lo que diga un pariente íntimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Conseguirá un aumento en sus ingresos o una mejora en sus condiciones laborales. Nada como una reunión con los amigos para levantarle el ánimo. Se dará cuenta de cómo le quieren y percibirá el afecto que le rodea.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus perspectivas económicas son mejores de lo que supone, pero también hay gastos a la vista con los que no contaba. En sus relaciones afectivas hoy sabrá usted leer entre líneas. Se divertirá a tope siempre que sepa poner freno a sus más de una vez incontrolados impulsos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo momentos de gran productividad pueden ser seguidos por otros de absoluta pereza. Gastar algo de dinero en la casa podría estar justificado siempre que no se extralimite. Primará más su deseo de enfrascarse en usted mismo que el de comunicarse con los demás.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá propensión a dar de lado ciertas obligaciones profesionales pendientes. Su animoso tono de voz y la confianza de que hace gala harán que a los demás les resulte difícil darle una negativa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su buen juicio en lo referente a un asunto profesional brillará por su ausencia. Se adivina que está descuidando excesivamente la guardia. Lo que empezará como una monótona reunión de amigos se convertirá en una fiesta plena de diversión, pero recuerde que necesita descansar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su personalidad será hoy factor decisivo en sus relaciones profesionales. Su vida social se presenta prometedora, pero si tiene hijos, es posible que esta noche necesite su compañía.