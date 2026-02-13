El horóscopo de mañana, sábado 14 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 14 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La competencia en el trabajo será extremadamente dura. Si no controla sus nervios tendrá que disculparse con un compañero. En lo sentimental trate de que su relación no pierda atractivo y sepa dar, además de recibir.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque en líneas generales su panorama profesional es bueno extreme su cuidado, pues hay riesgo de que pueda dar un paso en falso. Asegúrese bien de la calidad de lo que compra si no quiere tirar su dinero. Las actividades familiares se verán favorecidas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Habrá acuerdos en algunos asuntos profesionales, pero en otros las posiciones serán totalmente antagónicas. Estado de ánimo irritable y propenso a discutir. Si no consigue serenarse le será difícil conciliar el sueño.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy necesitará mucha autodisciplina para llevar a cabo su trabajo. Querrá tener intimidad en su hogar y más espacio propio, pero recuerde que los demás también tienen sus necesidades. Noche feliz si se queda en casa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo evite los temas propicios a discusión si no quiere perder los estribos, lo que le acarrearía más de una complicación. En sus relaciones sociales su optimismo y buena disposición le harán ganar amigos. Vida sentimental en cotas altas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus actividades profesionales recibirán un buen impulso. En lo económico pague sus facturas y ponga en orden sus cuentas. Nota dominante del día, la sensatez.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Gozará de un sexto sentido que le ayudará a conseguir nuevos logros profesionales. Un amigo resultará factor importante en algo que será muy de su agrado. Podrían surgir algunas complicaciones relacionadas con un viaje.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy tendrá mucho que hacer en su actividad profesional y es posible que se muestre adusto y seco con quienes interfieran en sus propósitos. Su tranquilidad podría verse alterada por un asunto familiar. Procure sosegar por la noche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El trabajo rutinario le aburrirá profundamente, pero es muy posible que se sienta atrapado por él. Controle su nerviosismo o podría surgir una fricción con la persona a quien quiere o con un amigo. No se quede más tiempo del debido en un acto social.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Deberá emplear la diplomacia en un asunto profesional. Su dejadez puede propiciar pérdidas, por lo que debería preocuparse de salvaguardar sus pertenencias. En las relaciones afectivas controle su ego.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Podría aflorar cierta tendencia a la intolerancia que se pondrá de manifiesto en el trabajo y en sus relaciones afectivas. Trate, pues, de superarla y procure comprender y admitir a quienes no sean de su misma opinión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Esté atento a nuevas oportunidades profesionales que es probable se crucen hoy en su camino. Frene su propensión a discutir por cuestiones de dinero. Habrá disparidad de criterios en el seno familiar.