Enric Luzán, el ingeniero catalán de 37 años que recorre 26.232 km a pie: "Es la madre de todas las aventuras"

Enric Luzán nació en 1988 en Esplugues de Llobregat y es ingeniero civil de formación. Tras publicar sus primeros vídeos de montaña en 2022, la pandemia reavivó su pasión aventurera: confinado en casa, conoció la historia del malagueño Nacho Dean, el primer español en dar la vuelta al mundo a pie, y pensó que él también quería intentarlo. El 30 de noviembre de 2025 decidió dejar su trabajo e iniciar su propia vuelta al mundo caminando, documentando cada etapa en catalán.

Para que el desafío sea reconocido por la World Runners Association y el Guinness World Records, su proyecto se rige por normas estrictas: partir y regresar al mismo punto (la plaza Catalunya de Barcelona), recorrer un mínimo de 26 232 km a pie, cruzar todas las líneas de longitud, atravesar al menos cuatro continentes de costa a costa, pasar por puntos antípodas (Catalunya–Nueva Zelanda y Perú–Tailandia) y no acumular más de seis meses de descanso. Luzán prevé caminar unos 30 km diarios y completar la vuelta en tres años.

Un viaje con sorpresas: récords, contratiempos y apoyo

En ese primer tramo europeo, recorrió el litoral catalán, cruzó la Costa Brava y llegó a la Provenza francesa. Allí hizo un alto de tres días durante Navidad: "He pasado un día visitando Marsella o tres días descansando durante Navidad en casa de un catalán que vive aquí, en la Provenza". El anfitrión, Josep, lo acogió en una finca de La Ciotat y el aventurero se mostró agradecido: "Pude tener una cama y disfrutar de comidas buenísimas".

El camino también ha traído contratiempos. En la Costa Azul se le pinchó el colchón hinchable que llevaba: "Se ha pinchado el colchón y lo he tirado". Esa avería coincidió con una zona turística cara y le obligó a dormir más noches en hoteles: "Los hoteles no bajan de los 60 euros… hoy he estado en uno solo por 49 euros". Aun así, mantiene su presupuesto bajo control: "Ahora estoy gastando un poco por encima de la media… pero estoy gastando menos de lo que esperaba". Lo que le sorprende es la respuesta económica de su audiencia: "Me están llegando muchos más ingresos de lo que pensaba, tanto por YouTube como por El Grifo (plataforma de micromecenazgo)".

Entre el senderismo y el trabajo digital

Luzán viaja con una mochila de apenas 7–8 kg para mantenerse ligero (ahora con las compras puede llegar hasta las 12 horas). Su rutina diaria combina caminatas de 25–35 km con la labor de creador de contenidos. Cada noche monta un vídeo de su jornada y lo sube a YouTube. Ese trabajo invisible le lleva "una hora y media, dos o tres horas" entre editar, subir el vídeo y diseñar la miniatura. El esfuerzo tiene recompensa: "10 000, 12 000 o 13 000 personas por vídeo es una pasada… para un canal de YouTube en catalán, eso no se ha visto nunca".

Gracias a esas audiencias y a la comunidad que se ha formado en torno a sus redes, el aventurero recibe apoyo logístico: seguidores que le acompañan unos kilómetros, le ofrecen cama o le envían mensajes de ánimo. Además, Luzán ha prometido enviar postales escritas a mano a los mecenas de la plataforma Aixeta como muestra de agradecimiento.

Desde Francia, Luzán cruzó Italia y Eslovenia y ahora se encuentra en Croacia. Su plan incluye caminar por Turquía, Asia Central, el Sudeste Asiático y Oceanía antes de cruzar Norteamérica y Sudamérica, subir los Andes y regresar a Barcelona a través del Camino de Santiago. Aunque reconoce que los visados, las condiciones climáticas y la burocracia pueden obligarle a modificar el itinerario, mantiene viva la "madre de todas las aventuras".