De experimento digital a fenómeno en redes: las polémicas siamesas 'influencers' creadas con IA

Dos jóvenes unidas por un mismo cuerpo, con miles de interacciones en cada publicación y una comunidad que las arropa como si fueran de carne y hueso. Así se presenta en Instagram la cuenta de Valeria y Camila, dos supuestas gemelas siamesas cuya vida —entre gimnasios, playas y fiestas— resulta aspiracional para una audiencia que, en muchos casos, ignora un detalle crucial: ambas son una creación íntegra de inteligencia artificial.

Bajo el lema "Dos cabezas. Una vibra", las gemelas digitales han logrado construir una narrativa tan convincente que ha generado oleadas de apoyo genuino entre sus cerca de 300.000 seguidores. La frontera entre lo real y lo artificial se difumina con cada foto, cada historia inventada y cada comentario de ánimo que reciben de personas que creen estar interactuando con 'influencers' reales.

Una vida ficticia diseñada al milímetro

El perfil de Valeria y Camila reproduce con precisión la rutina de cualquier creadora de contenido: sesiones de ejercicio, comidas en restaurantes de moda, planes nocturnos e incluso un círculo de amistades —también generadas por IA— con las que comparten su día a día. Todo está pensado para que la audiencia consuma ese contenido sin cuestionar su autenticidad.

El nivel de detalle llega al punto de haber fabricado un pasado médico completo. Según relataron en una de sus publicaciones, sus columnas vertebrales estaban fusionadas de forma peligrosa al nacer, lo que las obligó a pasar por varias cirugías que les dejaron cicatrices visibles. La historia despertó una reacción masiva de empatía por parte de usuarios que respondieron con mensajes de apoyo, sin sospechar que todo formaba parte de un guion artificial.

La polémica: ¿entretenimiento digital o engaño a la audiencia?

A diferencia de otros perfiles virtuales que se identifican abiertamente como productos de inteligencia artificial, Valeria y Camila nunca han aclarado su naturaleza digital. Esa ambigüedad deliberada ha dividido a la comunidad entre quienes las consideran un experimento creativo más del auge de los 'influencers' virtuales y quienes ven en ellas una estrategia calculada para manipular a la audiencia.

Para sus críticos, los responsables detrás de las gemelas siamesas estarían utilizando una condición médica real como gancho emocional para vender una vida de ensueño y practicar una forma de marketing desleal. La ausencia de transparencia sobre su origen artificial alimenta un debate cada vez más presente en las redes: hasta qué punto es legítimo que un perfil generado por IA se presente ante su audiencia sin revelar que nada de lo que muestra es real.