El horóscopo de mañana, viernes 13 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 13 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Será un día perfecto para los asuntos del corazón, en el que se sentirá totalmente feliz. Alguien le hará una propuesta interesante que debería compartir. Por la noche procure relajarse en la medida que necesita.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su preocupación por asuntos económicos no le impedirá divertirse. Puede tener algún tropiezo en su vida familiar, pero habrá calor en sus relaciones amistosas. Matices románticos tiñendo la velada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su inclinación a la aventura podría ocasionarle dificultades con un familiar. Risas y diversión serán hoy sus compañeros. Tras algún que otro fallo decidirá rectificar su actitud hacia su pareja, lo que le compensará.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Lo hogareño que existe en usted aflorará a la superficie. Tarde y noche se presentan propicias a la vida familiar y a pasarlo bien con amigos íntimos. Tenga cuidado con su tendencia a ser un tanto indiscreto, que podría llevarle fuera del camino correcto.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede que sufra un ligero bache físico, pero se recuperará con toda rapidez. Se acentuará su vida social, que estará ligada a su trabajo, pero procure mantener en secreto sus proyectos. Las horas nocturnas presagian romanticismo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No haga caso de la actitud negativa de un familiar. Perderá hoy la batalla si trata de que sus amigos compartan su punto de vista. Procurar satisfacer sus inquietudes intelectuales será muy positivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La lógica y el sentido común funcionarán hoy mejor que la intuición. En sus relaciones amistosas muéstrese firme y no se deje llevar a situaciones molestas y difíciles. La vida familiar le brindará buenos momentos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el terreno amistoso será inútil discutir con alguien que le ha defraudado. No deje que la indecisión le impida concederse ese pequeño capricho. Si sale por la noche tenga cuidado con los sitios que frecuente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se sentirá motivado para realizar algo que valga la pena. Sus amigos le ayudarán a que se sienta feliz. Buenas relaciones familiares. Preste atención a ciertos asuntos lejanos que la requieren.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Soplarán vientos prósperos para sus intereses económicos. Las distracciones parecen hoy nota dominante. Lo pasará bien en una reunión social. La noche presenta acusados tintes románticos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se sentirá inquieto y querrá variar a todo trance su rutina normal. Tratar de divertirse a toda costa le resultará caro y supondrá, quizás, más de un contratiempo. Practicar algún deporte puede ser una válvula perfecta.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que en el ambiente familiar perciba la sensación de estar de más. Si logra sobreponerse a la propensión de ser excesivamente temperamental pondrá de manifiesto lo mejor de usted mismo. Por la noche necesitará un ambiente románticamente adecuado.