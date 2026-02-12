Ni running ni gym: la 'caminata del granjero' se vuelve tendencia saludable

La caminata del granjero, o 'farmer’s walk', se ha convertido en una de las tendencias más fuertes del mundo 'fitness'. Su éxito radica en algo tan simple como poderoso: es un movimiento que casi todas las personas realizan a diario, desde cargar bolsas del supermercado hasta llevar mochilas pesadas.

Hoy, este gesto cotidiano se transforma en un ejercicio de fuerza y acondicionamiento que gana terreno en gimnasios, rutinas funcionales y entrenamientos de alto rendimiento.

¿Qué es la caminata del granjero?

La caminata del granjero consiste en andar una distancia determinada sosteniendo una carga pesada en cada mano. Su nombre proviene del trabajo agrícola tradicional, donde los granjeros transportan baldes, herramientas o productos durante largos trayectos.

Adaptado al entrenamiento moderno, este ejercicio se volvió popular por su simplicidad, versatilidad y eficacia. Solo requiere mancuernas, pesas rusas o cualquier objeto pesado que pueda levantarse con seguridad.

Un ejercicio avalado por referentes del entrenamiento

Dan John, atleta y entrenador con más de 30 años de experiencia, es uno de sus mayores defensores. Suele afirmar que “la carga pesada expande las cualidades atléticas como ningún otro ejercicio”.

Stuart McGill, reconocido investigador de la columna vertebral, la define como una “plancha en movimiento”, destacando su impacto en la estabilidad del 'core', que son el conjunto de músculos profundos de la zona central del cuerpo (abdominales, lumbares, glúteos, pelvis y diafragma).

¿Qué la diferencia de otros entrenamientos?

Según la médica deportóloga Julieta Coronado, su éxito se explica por varios factores:

Es simple y apta para cualquier nivel.

y apta para cualquier nivel. Es versátil , con múltiples variaciones.

, con múltiples variaciones. Es funcional , porque replica movimientos cotidianos.

, porque replica movimientos cotidianos. Involucra estabilización central , fuerza de agarre y control de la cintura escapular.

, fuerza de agarre y control de la cintura escapular. Exige coordinación, equilibrio y control postural.

En otras palabras, es un ejercicio de cuerpo completo que integra fuerza, técnica y resistencia.

Cómo hacer la caminata del granjero paso a paso

Debes elegir dos pesos iguales, desafiantes pero manejables.

Para hacer bien el ejercicio debes situar los pies a una distancia relativa al ancho de los hombros, mantener una postura erguida, mover los hombros hacia atrás y tener el pecho elevado.

La pesa que cojas debe tener un agarre firme con empuñadura neutral (palmas hacia el cuerpo).

Para dar inicio al ejercicio debes ponerte en esta posición:

Mantener la postura sin inclinarse.

Mirada al frente.

Hombros alineados.

Pasos controlados.

Comenzar con 30 segundos a 1 minuto. Luego aumentar progresivamente según fuerza y resistencia.

Apoyar los pesos en el suelo de forma controlada, descansar y repetir.

Variantes del ejercicio:

Caminata hacia atrás o lateral.

Subir superficies elevadas.

Terrenos inestables.

Barras especiales con mangos gruesos.

Beneficios: un ejercicio completo y funcional

Coronado detalla que la caminata del granjero activa:

Tren superior: trapecio, deltoides, bíceps, tríceps, flexores de dedos y muñeca.

trapecio, deltoides, bíceps, tríceps, flexores de dedos y muñeca. 'Core': estabilización del tronco.

estabilización del tronco. Tren inferior: glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, pies y tobillos.

Además:

Mejora la coordinación y el equilibrio.

Aumenta la fuerza de agarre.

Entrena la postura bajo carga.

Es útil en readaptación funcional ('core', hombros, caderas).

Errores comunes al realizarla

Inclinar el torso hacia adelante o hacia un lado.

Elevar los hombros por falta de control escapular.

Balancear brazos o tronco en exceso.

Agarre débil o mala alineación de muñecas.

Caminar rápido sin control del movimiento.

Coronado enfatiza que, aunque es un ejercicio accesible, requiere buena técnica y supervisión, ya que una ejecución incorrecta puede generar sobrecargas en la zona lumbar o cervical.

Un gesto cotidiano que se convierte en entrenamiento

La caminata del granjero demuestra que no hace falta complejidad para obtener grandes beneficios. Con un movimiento ancestral, replicado hoy en gimnasios y hogares, este ejercicio se consolida como una herramienta eficaz para mejorar fuerza, postura, resistencia y control corporal.

Un recordatorio de que, a veces, lo más simple es también lo más poderoso.