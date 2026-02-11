El horóscopo de mañana, jueves 12 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 12 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Deje que su mente se sobreponga hoy a su corazón. Su capacidad de juicio será notoria, sobre todo en asuntos familiares, siempre que no se deje llevar por la emotividad. Las relaciones amistosas pueden resultar hoy algo impredecibles.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sus opiniones en materia económica serán muy acertadas. Dedicar algún tiempo a un asunto profesional, aunque no tenga total cooperación de los demás, le compensará con creces. En sus relaciones sociales no confíe en la palabra ajena.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No solo tendrá a todo el mundo confundido, sino que usted mismo no sabrá el terreno que pisa. En su vida sentimental una actitud ambivalente podría ser causa de algún rifirrafe. Trate de no dar una de cal y otra de arena.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy le costará mucho ponerse en marcha, pero no encontrará mejor ocasión para una excursión o una escapada de fin de semana. En su vida sentimental sus sentimientos serán fuertes y sinceros.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Por lo general es usted quien lleva la voz cantante en su vida familiar, pero hoy le tocará el turno a una persona de su intimidad. Una actividad recreativa podría convertirse en una obsesión. Por la noche le será imposible prescindir de sus conexiones profesionales.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las actividades en grupo brillarán con luz propia y sabrá usted como expresar sus opiniones. En sus relaciones amistosas procure ser menos inquisitivo y evite juzgar a los demás. La noche pertenecerá a esa persona por la que bebe los vientos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy podrían sobrevenir fácilmente errores de comunicación con los demás, por lo que le conviene ser conciso en cuanto diga. Las tensiones de su vida familiar se disiparán rápidamente. Velada que ni pintada para pasarla en la intimidad del hogar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Gozará de un estado de ánimo alegre y distendido, que facilitará sus relaciones con los demás. Si no logra sobreponerse a su indecisión el día se le escapará de las manos sin provecho. Lo pasará bien por la noche si asiste a una reunión social.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque su claridad de juicio será extremada tenderá a gastar más de lo debido si sale de compras. Su estado de ánimo en lo referente a una relación amistosa será hoy muy cambiante. La velada, pese a ello, resultará perfecta.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy se sentirá predispuesto al trabajo, pero no realizará todo lo que se había propuesto. Tendrá ocasión de comprobar la lealtad y el afecto de sus amigos. Amor y amistad combinarán perfectamente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus actividades de ocio se realizarán hoy entre nubes y claros. Realmente lo que más le interesa es un proyecto profesional. Procure olvidarse del trabajo y búsquese una distracción tranquila que le ayude a relajarse.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El panorama familiar se presenta hoy un tanto turbulento. Todo el mundo parece estar en conflicto con los demás. Necesitará emplear la lógica y actuar con frialdad. Por la noche, en cambio, conseguirá pasarlo bien.