Locura por el Benidorm Fest: el Hotel Don Pancho bromea con que no son un 'Gran Hermano'

El Benidorm Fest 2026 todavía no ha celebrado su primera semifinal y ya está dejando una de las escenas más surrealistas de la edición. Durante unas horas, el Hotel Don Pancho, alojamiento oficial de los artistas del certamen, ha jugado a la confusión y a primera hora ha lanzado un comunicado oficial en el que supuestamente quería frenar una avalancha de peticiones para poner cámaras. Fuentes cercanas al hotel han confirmado que se trataba de una broma, que por un momento ha rozado una situación inédita.

En un principio, el establecimiento ha colgado en sus redes un comunicado en el que indicaban que una parte del fandom les había trasladado un aluvión de mensajes para ver en directo, 24 horas al día, lo que ocurre dentro del hotel durante el Benidorm Fest.

Peticiones al estilo Gran Hermano

Según explicaba en su comunicado, que tenía el calificativo de “oficial”, “durante los últimos días han recibido numerosos mensajes de seguidores del Benidorm Fest y eurofans solicitando que se emitan en streaming las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las zonas comunes”. Así, lo que, a priori, parecía raro, pero creíble ante el fenómeno que moviliza el certamen, ha sonado a real.

El Don Pancho reflejaba que “algunas personas han llegado incluso a pedir la instalación de cámaras en las habitaciones de los artistas, con retransmisión online permanente. Sí: 24/7”. A ello, el hotel respondía de manera tajante.

“Estas solicitudes están totalmente prohibidas por ley, tanto por la Ley Orgánica de Protección de Datos como por la normativa de protección de la intimidad personal”. Y remataba con una frase que ya circula como meme entre eurofans y periodistas: “Esto es el Hotel Don Pancho. No Gran Hermano.”

El Benidorm Fest, más fenómeno fan que nunca

En cualquier caso, la credibilidad de la noticia encajaba en cómo el festival se ha convertido en una fuente inagotable de noticias para las redes sociales en el momento en el que ha entrado en la fase final, donde la hiperexposición total. No solo interesan las actuaciones, sino también los ensayos, las convivencias, las relaciones entre artistas… y hasta el desayuno del hotel.

Todo esto ocurre en el primer año sin Eurovisión como horizonte, lo que no ha reducido el interés, sino que parece haberlo intensificado. El festival ha ganado identidad propia, pero también ha atraído un fandom cada vez más invasivo.

Así que la petición del hotel para que no envíen más mensajes solo pretendía escenificar la fiebre o la pasión, según se mire, por todo lo que rodea esta cita que ha puesto a Benidorm en el foco del panorama musical y artístico.