El horóscopo de mañana, miércoles 11 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 11 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Trate de calmar sus nervios tras un comienzo de jornada laboral excesivamente tenso y haga uso de todo su potencial creativo. En el plano afectivo puede surgir alguna pequeña contrariedad, pero no romperá la armonía.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Gran actividad en el campo profesional, con posibilidades muy acusadas de que deba trabajar horas extra. Aunque la suerte le acompañe en los juegos de azar, trate de ser moderado. Sea paciente con su pareja y procure ayudarla.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es posible que descubra algún error en sus cuentas, lo que le llevará a hacer cambios que resultarán positivos. En las reuniones amistosas el buen humor será la nota más destacada. Tendrá buenas noticias de un familiar ausente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Nada destacable en su actividad profesional, que se desarrollará sin sorpresas y según lo previsto. Si no está comprometido sentimentalmente es muy posible que el amor le salga al paso. Si va de compras procure no gastar demasiado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que su rendimiento laboral sea irregular y poco constante. Póngase en guardia contra el exceso de trabajo, que podría llegar a agobiarle. También debería controlar su prodigalidad, pues alguien cercano a usted podría abusar de ella.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure no contraer compromisos en el plano profesional a menos que tenga la seguridad de poder cumplirlos. Sus relaciones afectivas serán muy gratas, dados sus deseos de agradar a los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure no ser autoritario en su entorno laboral, ya que solo conseguiría el rechazo de los demás. Buen momento para ocuparse de temas familiares. Conseguirá una mayor unión con los demás si se muestra comprensivo con sus sentimientos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se deje hoy distraer por nada en su trabajo ya que tendrá demasiadas cosas importantes de que ocuparse. Los excesos temperamentales podrían ser un serio obstáculo, tanto en su vida profesional como en la privada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las reuniones de trabajo resultarán altamente provechosas. En el plano familiar sus sugerencias serán bien acogidas. Procure no ser brusco con su pareja, aunque haya algo que le desagrade. Riesgo de algún pequeño accidente, por lo que le conviene extremar las precauciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy conseguirá grandes satisfacciones en el plano profesional. De todas formas le conviene no mostrarse triunfalista y no hacer planteamientos poco acordes con la realidad. Su vida sentimental le deparará momentos inolvidables.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus opiniones prevalecerán hoy entre sus socios o compañeros de trabajo. En el plano personal procure mostrarse firme si quiere mantener sus gastos en límites razonables. Usted y una persona querida se harán concesiones mutuas.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En temas profesionales saldrá ganando si no se deja influenciar y obra según su criterio. Tampoco se comprometa en ningún tipo de actividad o cursillo si no está totalmente convencido. Relaciones afectivas gratas.