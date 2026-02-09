Una joven recauda 90.000 euros para que su abuelo pueda dejar de trabajar con 86 años: "Merece mucho más que jubilarse a los 90"

Una estadounidense ha iniciado una emotiva campaña en redes sociales para que su abuelo, Thomas Mims, pueda dejar de trabajar a sus 86 años. Pese a tener problemas cardíacos, este anciano sigue en activo por necesidad, levantándose cada día a las 3 de la mañana. La muerte de su mujer le ha dejado una importante deuda médica que, sin jubilación, no puede pagar.

Thomas Mims sigue desde hace años la misma rutina. "A pesar de su edad y delicado estado de salud", según recoge su nieta Candice Lash, se levanta cada día a las 3 de la mañana para ir a trabajar al supermercado. Tiene 86 años y trabaja en la cadena local 'Piggly Wiggly' empujando carros y empaquetando la compra.

La enfermedad de su mujer, Joyce, le obligó durante ocho años a dejar su trabajo para acompañarla a todas las citas médicas y hopitalizaciones y convertirse en su cuidador a tiempo completo. Una situación que le generó "una deuda médica considerable". Ella murió en Navidades de 2017, y él volvió a trabajar para poder pagar estas cuentas pendientes.

"Trabaja en días festivos y con mal tiempo"

"A una edad en la que la mayoría de la gente disfruta de la jubilación, Tom se vio obligado a volver a trabajar. Casi nunca falta al trabajo. Ha trabajado durante días festivos, cumpleaños, mal tiempo y agotamiento, porque no le queda otra opción. Su objetivo siempre ha sido saldar sus deudas y jubilarse a los 90", ha escrito su nieta Candince en un GoFundMe con el que pretende recaudar 200.000 dólares (167.000 euros).

Su historia ha calado entre la audiencia y 3.000 personas ya han donado 115.867 dólares, lo que equivale a unos 97.000 euros. "Merece mucho más que jubilarse a los 90, merece descansar, paz y disfrutar de sus bisnietos sin preocuparse por facturas o deudas que pesan sobre él", ha añadido. Su nieta admite que "no solo ayudó a criarme y a moldear quién soy, ahora me ayuda a criar a mi hija con ese mismo amor. Es el tipo de hombre que daría lo que lleva puesto sin pedir nada a cambio".

"Quiero darle algo que nunca ha tenido: la posibilidad de dejar de trabajar y vivir el resto de su vida con comodidad. Tom ha dedicado toda su vida a cuidar de todos los demás. Nada me encantaría más que poder devolverle algo", ha finalizado.